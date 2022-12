Po medicinskih sestrah na Otoku stavkajo še reševalci

V zelo okrnjeni obliki danes delajo tako reševalci kot uslužbenci, ki sprejemajo klice na številko za nujne primere. Vsega skupaj se je za stavko odločilo več tisoč članov sindikata Royal College of Nursing (RCN) v Angliji, Walesu in na Severnem Irskem. Če se vlada še naprej ne bo hotela pogovarjati o zvišanju plač, napovedujejo nove stavke.

Vlada vztraja, da si država, ki jo je prizadela recesija, ne more privoščiti več kot približno petodstotnega povišanja plač, kakršnega je predlagal odbor, posebej zadolžen za preučitev plač v zdravstvenem sistemu.

Predstavniki zaposlenih poleg plač sicer opozarjajo tudi na slabšanje splošnega stanja na področju storitev, ki jih nudijo. Sistem naj bi bil pod izrednim pritiskom že zadnja tri leta, zadnje leto pa naj bi bilo najslabše doslej. Čas čakanja na reševalno vozilo je trenutno še enkrat daljši kot pred dvema letoma, navaja britanski BBC.

Pristojni sicer zagotavljajo, da se bodo med stavko reševalci še vedno odzivali na klice ljudi v življenjski nevarnosti. Obstaja pa možnost, da reševalcev ne bodo napotili na pomoč v nekaterih drugih primerih, kot so začetek poroda ali padec na domu.

Vladni ministri pozivajo ljudi, naj bodo danes izjemno previdni in se izogibajo kontaktnim športom ter nepotrebnim vožnjam z avtomobilom, še navaja BBC.

Gre sicer le še za eno od skupin uslužbencev v javnem in zasebnem sektorju v Združenem kraljestvu, ki se sredi vse višjih življenjskih stroškov zaradi plač in delovnih pogojev odločajo za stavko. V dneh okrog božiča naj bi dodatne težave vsem, ki nameravajo potovati, povzročila stavka zaposlenih na železnicah in carinikov.