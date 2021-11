Po štirih dneh rešili družino, ki je z avtodomom obtičala sredi puščave

Družina, ki sicer prihaja iz Pertha, se je za potovanje po Avstraliji odločila novembra lani, svoje dogodivščine pa so redno objavljali na Instagramu. "Odpravljamo se v notranjost države, da bomo s seznama prečrtali še eno mesto, ki smo si ga želeli ogledati," so pred kratkim zapisali na družbena omrežja.

Lindsey in Ori Zavros ter njuna majhna otroka Zoe in Zane so nato po močnem dežju obtičali približno 150 kilometrov od Oodnadatte, najbližjega mesta. Pomoč so poklicali že prejšnji petek, a so jim pristojni dejali, da bi pomoč lahko zaradi hudih poplav na tem območju prišla šele čez nekaj tednov.