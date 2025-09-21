'Na poroko je lažje vdreti, kot sem si mislil'

Iskanje poročnega vsiljivca je takoj zaposlilo mladoporočenca. Spraševala sta sorodnike, prijatelje, osebja s poroke in tudi poročnega fotografa. Nihče ga ni poznal. Tudi nevestina objava na Facebooku ni obrodila sadov, zato sta sčasoma nehala z iskanjem.
Mladoporočenka Michelle Wylie je za BBC povedala, da ji skrivnost kljub temu ni dala miru: "Mislila sem si: 'Nekdo mora vedeti, kdo je neznanec.' Moža sem večkrat vprašala, ali je prepričan, da ga ne pozna. Spraševali smo se, ali je bil morda nor zalezovalec."
Preobrat se je zgodil letos, ko se je iskanja lotil spletni ustvarjalec vsebin Dazza. S pomočjo njegove objave so našli skrivnostnega moškega. Izkazalo se je, da je vsicljivcu ime Andrew Hillhouse ter da prihaja iz Troona.
'Prosim, naj bo že konec'
Moški je bil tistega dne v resnici povabljen na drugo poroko v Ayru, le nekaj kilometrov stran. Ker je zamujal in mu je partner sporočil napačno lokacijo, je v naglici vstopil v napačen hotel, se usedel med goste in šele ob prihodu neveste spoznal, da je na napačnem mestu.
Ker se je poroka takrat že začela, poroke ni mogel preprosto zapustiti, zato je zadržano sodeloval pri obredu. "Samo sedel sem in si mislil: 'Prosim, naj bo že konec'," se spominja Andrew.
Ko se je slovesnost končala, se je odpravil proti izhodu, da bi poklical svojega partnerja, a je ugotovil, da še ne more pobegniti, saj je bil čas za skupinsko fotografijo, ki se ji ni mogel izogniti.
Ko je končno zapustil prizorišče, je ugotovil, da se je poroka, na katero je bil namenjen, odvijala v drugem hotelu. Svojo napako je pozneje razložil na družbenih omrežjih in s tem nehote postal spletna senzacija. Njegov zapis je namreč prejel več kot 29.000 všečkov in več sto komentarjev.
Michelle in Andrew sta najprej postala prijatelja na Facebooku, kasneje pa sta se srečala tudi osebno, da sta se nasmejala nenavadnemu zapletu.
"Nisem se mogla nehati smejati. Neverjetno je, da smo po skoraj štirih letih razvozlali skrivnost," je dejala Michelle, Andrew pa je v šali dodal: "Na poroko je lažje vdreti, kot sem si mislil. Čeprav sem naposled dobil samo steklenico kokakole."
