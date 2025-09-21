'Na poroko je lažje vdreti, kot sem si mislil'

Ko sta se Michelle in John Wylie novembra 2021 poročila v hotelu Carlton na Škotskem, sta bila prepričana, da ju obdajajo zgolj družina in prijatelji. Ob pregledu poročnih fotografij pa sta opazila neznanega visokega moškega v temni obleki z zbeganim pogledom. Uganka o tem, kdo je bil skrivnostni gost, ju je spremljala skoraj štiri leta.

Iskanje poročnega vsiljivca je takoj zaposlilo mladoporočenca. Spraševala sta sorodnike, prijatelje, osebja s poroke in tudi poročnega fotografa. Nihče ga ni poznal. Tudi nevestina objava na Facebooku ni obrodila sadov, zato sta sčasoma nehala z iskanjem. Mladoporočenka Michelle Wylie je za BBC povedala, da ji skrivnost kljub temu ni dala miru: "Mislila sem si: 'Nekdo mora vedeti, kdo je neznanec.' Moža sem večkrat vprašala, ali je prepričan, da ga ne pozna. Spraševali smo se, ali je bil morda nor zalezovalec."

Michelle in John FOTO: Profimedia icon-expand

Preobrat se je zgodil letos, ko se je iskanja lotil spletni ustvarjalec vsebin Dazza. S pomočjo njegove objave so našli skrivnostnega moškega. Izkazalo se je, da je vsicljivcu ime Andrew Hillhouse ter da prihaja iz Troona.

'Prosim, naj bo že konec'

Moški je bil tistega dne v resnici povabljen na drugo poroko v Ayru, le nekaj kilometrov stran. Ker je zamujal in mu je partner sporočil napačno lokacijo, je v naglici vstopil v napačen hotel, se usedel med goste in šele ob prihodu neveste spoznal, da je na napačnem mestu. Ker se je poroka takrat že začela, poroke ni mogel preprosto zapustiti, zato je zadržano sodeloval pri obredu. "Samo sedel sem in si mislil: 'Prosim, naj bo že konec'," se spominja Andrew.

Nepovabljen gost FOTO: Profimedia icon-expand

Ko se je slovesnost končala, se je odpravil proti izhodu, da bi poklical svojega partnerja, a je ugotovil, da še ne more pobegniti, saj je bil čas za skupinsko fotografijo, ki se ji ni mogel izogniti. Ko je končno zapustil prizorišče, je ugotovil, da se je poroka, na katero je bil namenjen, odvijala v drugem hotelu. Svojo napako je pozneje razložil na družbenih omrežjih in s tem nehote postal spletna senzacija. Njegov zapis je namreč prejel več kot 29.000 všečkov in več sto komentarjev.

Michelle in Andrew FOTO: Profimedia icon-expand