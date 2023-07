Po stoletju bo reka Sena znova sprejela plavalce na OI

Na reki Seni v središču Pariza bodo potekale tri olimpijske in paraolimpijske discipline: triatlon, maratonsko plavanje in paratriatlon. Do leta 2025 pa se bodo v njej lahko ohladili tudi Parižani, saj bodo z nabrežja vzpostavili tri kopališča.

Tako kot v številnih zahodnih mestih se je tudi v Parizu kakovost reke močno poslabšala zaradi industrijskih odplak in sanitarnih zahtev naraščajočega prebivalstva. Vodno življenje je tako trpelo, da so bile v šestdesetih letih prejšnjega stoletja v reki zabeležene le tri vrste rib. Leta 1923 so oblasti prepovedale plavanje, čeprav se je vsakoletno božično tekmovanje v prečenju reke ohranilo vse do 2. svetovne vojne. V zadnjih 20 letih se je z izboljšavami število fekalnih bakterij v reki že močno zmanjšalo.

"Težava je bila izkoreniniti še zadnjih nekaj odstotnih točk, da bi jo lahko uradno označili za čisto," je dejal Samuel Colin-Canivez, glavni inženir za sanitarne zadeve na pariški mestni upravi. Rešitev je bila izgradnja velikega podzemnega rezervoarja, ki bo služil za zadrževanje odplak ob močnem deževju. Gradbišče je pri postaji Austerlitz in pred bolnišnico Pitié-Salpetrière, kjer je leta 1997 v prometni nesreči umrla princesa Diana. Na prvi pogled je sicer videti kot povsem običajna stavba. A pod njim je ogromen valjast prostor, globok 34 metrov in širok 50 metrov.