Brazilska policija v akciji mamilarski tolpi zasegla večje količine orožja

V streljanju, ki je izbruhnilo v faveli v Rio de Jeneiru je bil ubit tudi policist. Kot so sporočili policisti, je do akcije prišlo, potem ko so bili obveščeni, da preprodajalci mamil rekrutirajo otroke za svojo toplo. Po poročanju brazilskih medijev, gre za kriminalno združbo, ki se ukvarja z mamili, umori, ugrabitvami in krajo. Gre le za eno od skupin, ki nadzirajo večja območja v mestu, predvsem gre za revnejše četrti.

Medtem ko brazilske oblasti zagovarjajo akcijo in izpostavljajo, da gre za pomemben dosežek v boju proti organiziranemu kriminalu, pa kritiki opozarjajo, da je policija uporabila nesorazmerno silo in da je v akciji umrlo tudi več neoboroženih posameznikov.

Organizacija Human Rights Watch (HRW) je sporočila, da je v prvih treh mesecih letošnjega leta policija ubila 453 ljudi, ob tem pa so umrli vsaj štirje policisti. Ob tem navajajo, da je brazilsko vrhovno sodišče odločilo o prepovedi policijskih akcij v mestnih skupnostih v času epidemije covida-19, razen v izjemnih primerih. Prav tako so pozvali k neodvisni preiskavi smrti in možnosti policijskih zlorab.

Policija je sicer na novinarski konferenci predstavila večjo količino orožja, ki ga je zasegla mamilarski tolpi.