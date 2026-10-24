Po streljanju v pariških predmestjih podaljšali pripor osumljencu

Do streljanja je prišlo v predmestjih Trappes in La Verriere zahodno od Pariza, ko je moški streljal iz avtomobila. Med ranjenimi je tudi 12-letna deklica, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Osumljenca, ki so ga mediji delno identificirali kot Kevina T., so policisti prijeli kmalu po napadu. V avtomobilu naj bi imel avtomatsko orožje in solzivec v obliki granat, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Francosko protiteroristično tožilstvo, ki vodi preiskavo, je po prvem zaslišanju osumljencu podaljšalo pridržanje. Tri osebe iz njegove družine oziroma kroga prijateljev so pridržali v petek zvečer. Oblasti za zdaj niso potrdile medijskih poročil, da je med njimi tudi osumljenčeva mati.