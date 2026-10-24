Po streljanju v pariških predmestjih podaljšali pripor osumljencu

Do streljanja je prišlo v predmestjih Trappes in La Verriere zahodno od Pariza, ko je moški streljal iz avtomobila. Med ranjenimi je tudi 12-letna deklica, navaja nemška tiskovna agencija dpa.
Osumljenca, ki so ga mediji delno identificirali kot Kevina T., so policisti prijeli kmalu po napadu. V avtomobilu naj bi imel avtomatsko orožje in solzivec v obliki granat, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Francosko protiteroristično tožilstvo, ki vodi preiskavo, je po prvem zaslišanju osumljencu podaljšalo pridržanje. Tri osebe iz njegove družine oziroma kroga prijateljev so pridržali v petek zvečer. Oblasti za zdaj niso potrdile medijskih poročil, da je med njimi tudi osumljenčeva mati.
Francoski predsednik Emmanuel Macron je napad označil za "rasistični teroristični napad". Večina žrtev naj bi bila tujega oziroma priseljenskega porekla. Župan predmestne občine Trappes je po navedbah dpa dejal, da bi lahko bil napad povezan tudi s sovraštvom do muslimanov.
Preiskovalci opravljajo tudi krvno analizo osumljenca, s katero želijo ugotoviti, ali je bil pod vplivom alkohola ali drugih snovi. Napad je Francijo pretresel v času povečanih političnih in družbenih napetosti, dodaja AFP.
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