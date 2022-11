Po streljanju v srbskem Horgošu pridržanih 600 migrantov

V policijski akciji so doslej pridržali več kot 600 migrantov z območja Horgoša in bližnje Subotice, kamor je danes prispel srbski notranji minister Bratislav Gašić . "Ničelna toleranca za vse, ki so zlorabili naše gostoljubje," je ob obisku Vojvodine dejal Gašić in obljubil, da bodo življenja in lastnina državljanov Srbije zaščiteni.

Na ulicah Horgoša je po poročanju lokalnih medijev v četrtek zvečer prišlo do strelskega obračuna med skupinama migrantov iz Pakistana in Maroka. V streljanju, med katerim naj bi bile uporabljene tudi avtomatske puške, je bil s streloma v prsi ranjen 20-letnik.

V policijski akciji so zasegli tudi orožje. Po navedbah Tanjuga pa policija z beograjskih trgov in ulic umika migrante, prav tako naj bi obkrožila skupino več deset ljudi, ki se nahajajo v parku, ki je od leta 2015 priljubljeno zbirališče številnih migrantov.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je minuli teden ob podpisu memoranduma o krepitvi sodelovanja v boju proti nezakonitim migracijam z voditeljema Madžarske in Avstrije dejal, da Srbija noče biti "parkirišče za nezakonite migrante", a hkrati dodal, da imajo razumevanje in so pripravljeni pomagati tistim, ki so v stiski.

ske režime z državami, od koder beležijo znatno povečanje števila prihodov. Prav tako je dejal, da so se na sestanku z avstrijskim kanclerjem Karlom Nehammerjem in madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom dogovorili, da bodo migrante, ki nimajo možnosti pridobitve azila, izgnali v države izvora z leti iz Srbije, stroške zanje pa si bodo razdelile vse tri države.

Prebivalci Horgoša so prejšnji teden organizirali shod, na katerem so opozarjali na prisotnost "več tisoč migrantov" na območju njihove občine, ki šteje manj kot 6000 ljudi, in zahtevali povečano prisotnost policije.