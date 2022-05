Po streljanju v Teksasu: 'Utrujen sem od izrekanja sožalij, tako sem utrujen'

Po tragediji na šoli v teksaškem Uvaldeju se vrstijo jezni odzivi in vnovični pozivi, naj ZDA vendarle kaj naredi glede dostopnosti orožja prebivalcem. Pred tekmo v Dallasu, na kateri je blestel Dončić, je zbrane nagovoril trener Warriorsov Steve Kerr. "Nocoj bomo igrali tekmo. Želim pa, da vsak človek tukaj, vsak, ki to posluša, pomisli na svojega otroka ali vnuka, mamo ali očeta, sestro, brata. Kako bi se počutili, če bi se to zgodilo vam?" je s tresočim glasom in na robu solz dejal Kerr. Oglasil se je tudi ameriški predsednik Joe Biden, ki se je ob dogodku spomnil na svojo osebno tragedijo: "Izgubiti otroka je tako, kot bi ti odtrgali košček duše."

Polna dvorana športnih navdušencev v teksaškem Dallasu je nestrpno čakala na začetek razburljive tekme v ligi NBA, na kateri je blestel tudi slovenski športni as Luka Dončić. Vse je bilo pripravljeno za spektakel, ko je občinstvo nagovoril trener Warriorsov Steve Kerr. "Danes ne bom govoril o košarki," je uvodoma dejal. Njegov tresoči glas in solzne oči so šokirale prisotne. Kerrov monolog v naslednjih treh minutah ni nikogar pustil ravnodušnega.

icon-expand "Danes ne bom govoril o košarki." Tako je svoj čustveni nagovor pred izjemno pomembno tekmo v ligi NBA začel trener Warriorsov Steve Kerr. FOTO: AP

Kerr je že pred dogodkom v Uvaldeju – to mesto je od Dallasa, kjer je potekala tekma, oddaljenih kakšnih 500 kilometrov – dosledno opozarjal na nasilje z orožjem v Ameriki. "Najprej so v supermarketu v Buffalu ubili starejše temnopolte ljudi, v južni Kaliforniji smo imeli pokol v azijski cerkvi. Zdaj imamo otroke, umorjene v šoli. Ali bomo končno kaj naredili? Utrujen sem. Tako sem utrujen od izrekanja sožalja uničenim družinam, ki so tam zunaj. Tako sem utrujen. Oprostite. Žal mi je. Utrujen sem od trenutkov tišine. Dovolj je!" Kot je nadalje izpostavil, v ameriškem parlamentu trenutno sedi 50 senatorjev, ki nočejo glasovati o zakonu, s katerim bi v ZDA korenito spremenili dostopnost do orožja. "Ta zakon tam stoji že dve leti. In seveda obstaja razlog, da o njem ne bodo glasovali: ker želijo obdržati oblast. Obračam se na vas, Mitch McConnell (vodja senatske večine, op. a), obračam se na vse vas, senatorje, ki nočete storiti ničesar glede streljanja v šolah, supermarketih in cerkvah. Sprašujem vas: ali boste življenja naših otrok, starejših, vernikov vendarle postavili pred svojo željo po moči? Ker točno tako trenutno izgleda – da vam je ta želja pomembnejša." Svoj čustveni govor je takole zaključil: "Nocoj bomo igrali to tekmo. Želim pa, da vsak človek tukaj, vsak, ki to posluša, pomisli na svojega otroka ali vnuka, mamo ali očeta, sestro, brata. Kako bi se počutili, če bi se to zgodilo vam?"

Biden: Čas je, da se v ZDA zoperstavimo orožarskemu lobiju Po grozljivi tragediji se je oglasil tudi ameriški predsednik Joe Biden in ostro obsodil napad ter poudaril, da je čas, da da se v ZDA zoperstavijo orožarskemu lobiju. Tudi on je v Beli hiši komaj zadrževal solze, ko je govoril o teksaškem pokolu. Kot je dejal, je pred prevzemom mesta predsednika države upal, da mu takšnih sožalij ne bo treba nikoli izrekati. "Sit sem tega, moramo ukrepati. Starši nikoli več ne bodo videli svojih otrok, to jih bo zaznamovalo za vselej. Izgubiti otroka je tako, kot da bi ti odtrgali košček duše," je dejal Biden.

icon-expand Tudi Joe Biden je v nagovoru, ki ga je imel v Beli hiši, s težavo zadrževal solze. FOTO: AP