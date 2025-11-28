Svetli način
Po streljanju v Washingtonu umrla komaj 20-letna gardistka

Washington, 28. 11. 2025 06.47 | Posodobljeno pred 1 uro

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je eden od dveh pripadnikov nacionalne garde, ki sta bila v sredo ustreljena v Washingtonu, umrl. Poškodbam je podlegla komaj 20-letna Sarah Beckstrom. 24-letni Andrew Wolfe se medtem še vedno bori za življenje.

Donald Trump je smrt komaj 20-letne vojakinje Sarah Beckstrom potrdil na zahvalni dan, med telefonskim klicem z ameriškimi vojaki, poročajo ameriški mediji. "Sarah Beckstrom iz Zahodne Virginije, ena od gardistk, zelo spoštovana, mlada oseba ... Pravkar je umrla. Ni je več med nami," je dejal.

Drugi ustreljeni pripadnik nacionalne garde, 24-letni Andrew Wolfe, se po njegovih besedah še vedno bori za življenje.

Spomnimo. Oba pripadnika nacionalne garde sta bila ustreljena v bližini Bele hiše v sredo, malo po 14. uri po lokalnem času. Pomočnik šefa policije v Washingtonu Jeffrey Carroll je v sredo na novinarski konferenci pojasnil, da je strelec pristopil h gardistoma pri postaji podzemne železnice, nekaj ulic stran od Bele hiše, in začel streljati s pištolo. Najprej naj bi ustrelil vojakinjo, ji vzel orožje in nadaljeval s streljanjem. V bližini je bil tretji pripadnik nacionalne garde, ki je odgovoril na napad in strelca ranil, poroča televizija CBS.

Policija je nato prijela osumljenca, 29-letnega afganistanskega državljana Rahmanullaha Lakanwala, ki naj bi v državo prišel leta 2021. Med aretacijo je bil štirikrat ustreljen, so za CBS News povedali viri iz vrst organov pregona. Njegov motiv za napad ostaja neznan, policija pa drugih osumljencev nima.

Beckstromova se je gardistom priključila 26. junija 2023. Generalna državna tožilka Pam Bondi je po incidentu za Fox News povedala, da se je prostovoljno javila za delo v prestolnici ZDA med ameriškim zahvalnim dnevom.

V Washingtonu je sicer od avgusta okrog 2200 pripadnikov nacionalnih gard iz različnih zveznih držav, ki jih je Trump ukazal namestiti v imenu boja proti kriminalu. Pripadniki nacionalne garde so rezervne sile, ki jih je mogoče aktivirati kot vojaške enote, vendar imajo omejena pooblastila, saj ne morejo izvrševati zakona ali izvajati aretacij. Gardisti so doslej od poletja večinoma čistili ulice, varovali športne prireditve in opravljali druga priložnostna dela.

Trump je bil v času streljanja na svojem igrišču za golf v West Palm Beachu. Po napadu je v nagovoru Američanom dejal, da je osumljenec prišel v ZDA iz Afganistana in da ga je v državo spustila Bidnova vlada. "Če ne morejo imeti radi naše države, jih nočemo. To je bil zločin proti celotnemu narodu, proti človeštvu," je dejal. Napad je označil za "dejanje zla, sovraštva in terorja" ter največjo grožnjo nacionalni varnosti ZDA, ki da morajo zdaj ponovno preveriti vsakega Afganistanca, sprejetega v času Bidnove vlade.

Lakanwala je namreč v svoji domovini deset let služil v vojski in ob tem dlje časa sodeloval z ameriško vojsko, več vladnimi službami in obveščevalci. Nato naj bi iz Afganistana v ZDA prišel leta 2021 po neslavnem umiku ameriške vojske, ko je vlada predsednika Joeja Bidna sprejela več deset tisoč Afganistancev, ki so v domovini pomagali Američanom in jim je grozilo nasilje s strani talibanov. Osumljenec je lani zaprosil za azil, ki ga je nato dobil aprila letos, poroča televizija CNN. Živel naj bi v zvezni državi Washington na zahodu ZDA.

Ameriška vlada je v sredo že ustavila obravnavo vseh prošenj za azil afganistanskih državljanov in dodala, da bodo zdaj preverili varnostne protokole. "Zaščita in varnost naše domovine in Američanov ostajata naše edino središče in misija," je na omrežju X sporočila vladna agencija za priseljevanje in državljanstvo.

Trump je še sporočil, da je obrambnemu ministrstvu odredil mobilizacijo dodatnih 500 vojakov v Washingtonu.

Abica
28. 11. 2025 08.28
+1
To bo zdaj ves dan prva novica?
ODGOVORI
1 0
Bolfenk2
28. 11. 2025 08.28
+1
Še en dokaz kako prav ima Trump in skrajna desnica v EU, da je treba vse ilegalce remigrirat iz EU in iz ZDA.
ODGOVORI
1 0
ThorStorm666
28. 11. 2025 08.24
+1
Kdo drug je ubijalec, kot migrant!! Vse zasluge demokratom
ODGOVORI
2 1
ApriliaFactory
28. 11. 2025 08.19
+1
USA: Kar seješ, to žanješ.
ODGOVORI
4 3
Blue Dream
28. 11. 2025 08.18
-2
Najbrž CIA pokvarjenci poznajo razlog zakaj je prišlo do tega streljanja
ODGOVORI
1 3
davboj
28. 11. 2025 08.15
+6
Koliko takšnih in podobnih zgodb je bilo in še bo, dokler bo orožje sveti gral ZDA. Sami si pišete svojo usodo, zato bo žalost vedno prisotna tam kjer je orožje!!!!
ODGOVORI
6 0
planinec123
28. 11. 2025 08.12
+6
Skrajni čas, da razorozijo civiliste, noro, kakšen cirkus je v ZDA.
ODGOVORI
6 0
jablan
28. 11. 2025 08.18
-5
Ja in bo pa se slabse bodo imeli pa ilegalno
ODGOVORI
0 5
Klobasazulu
28. 11. 2025 08.06
+5
lepa punca
ODGOVORI
5 0
daiči
28. 11. 2025 08.03
-8
kaj pa pošilajo otroke bres borbenih iskusenj u konfrontalne spopade, a so nori..mulci pr 20 leth znajo dons sam telefone šibat..
ODGOVORI
3 11
Letnik 1964
28. 11. 2025 08.13
+7
@ daiči moj sin je eno leto starejši in v Slo vojski, bodi prepričan, da je dobro izurjen za borbo na blizu (pripadnik ,,desetke), vendar če te nekdo zahrbtno napade ko ne pričakuješ....
ODGOVORI
9 2
Blue Dream
28. 11. 2025 08.01
-7
Mi je žal za punco.RIP. Vendar pa nebi se ji bilo treba zaposliti v tej zločinski organizaciji aka Ameriški vojski
ODGOVORI
5 12
Observatore kita
28. 11. 2025 08.01
+3
To je šele začetek
ODGOVORI
4 1
Uroš
28. 11. 2025 08.00
+7
Kmalu tudi pri nas
ODGOVORI
8 1
ApriliaFactory
28. 11. 2025 08.00
-2
Glede na to, koliko svinjarij počnejo USA po svetu, bi človek pričakoval, da bodo tile vsak dan iz maščevanja postrelili najmanj 1000 Američanov .
ODGOVORI
7 9
davboj
28. 11. 2025 08.00
+2
Koliko takšnih in podobnih zgodb je bilo in še bo, dokler bo orožje sveti gral ZDA. Sami si pišete svojo usodo, zato bo žalost vedno prisotna tam kjer je orožje!!!!
ODGOVORI
6 4
jablan
28. 11. 2025 08.20
+1
Kot da drugje ni tega
ODGOVORI
1 0
