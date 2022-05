Po strelskem napadu v šoli prebivalci žalujejo in načrtujejo pogrebe

Poboju, najsmrtonosnejšemu streljanju v šoli v Ameriki od streljanja v osnovni šoli Sandy Hook leta 2012, so sledila nasprotujoča si uradna poročila o tem, kako so se odvijali dogodki. Zelo pozno soočenje policistov s strelcem je hudo razjezilo starše, številni so prepričani, da bi s hitrejšim odzivom otrokom lahko rešili življenja.

Po streljanju so odpovedali podelitve spričeval in diplom, pa tudi druge slavnostne dogodke. Mesto s približno 16.000 prebivalci zadnje dni preživlja v luči molitev, objemov in donacij.

Pogrebni zavodi v Uvaldeju so se zavezali, da bodo pokrili stroške družinam 21 žrtev in napovedali, da se bodo nekatere storitve začele v ponedeljek. "Skupaj smo se borili kot skupnost in v času stiske bomo držali skupaj," je Hillcrest Memorial Funeral Home zapisal na svoji strani na Facebooku. Podobno je zapisala tudi mrtvašnica Rushing-Estes-Knowles. "Danes je naša odločenost močnejša kot kdaj koli prej. Tukaj smo za ljudi Uvaldeja," so na dan streljanja sporočili iz pogrebnega zavoda.

Njihovo bolečino so začutili tudi dobrodelni ljudje iz bolj oddaljenih krajev. Nekateri so se do Uvaldeja vozili več ur, da so svojcem žrtev pomagali z donacijami hrane, nekateri so v bolnišnicah darovali kri.

Omar Rodriguez, lastnik podjetja, ki se ukvarja z avtomobili, je naredil 250 hamburgerjev, da bi za družine žrtev zbral sredstva. Postavil je velik žar in mize, njegova družina in prijatelji pa so denar zbirali tudi s pranjem avtomobilov. 24-letnik je pojasnil, da ni mogel ostati doma, ko pa je vedel, da lahko nekaj naredi, da bi pomagal svojim občanom. "To je malo mesto z dobrimi ljudmi. Tukaj ni nič drugega kot ljubezen," je povedal.

58-letni Patrick Johnson se je medtem v Uvalde iz svojega rojstnega mesta Harleton vozil sedem ur in postavil mizo, polno igrač za otroke, ki se že nekaj dni niso nasmejali. "Obstaja veliko načinov, kako lahko nekomu polepšaš težke čase," je dejal. Kot pravi, se v takšnih časih vedno obrne na lokalne organe pregona in vpraša, kaj lahko stori.

Johnson je oče štirih otrok, po strelskem napadu se je zlomil in zjokal. "Sploh nisem iz te skupnosti, ampak me boli. Ob takšnih dogodkih razmišljaš o svojih otrocih," je še povedal in pojasnil, da se človek hitro zave, da bi lahko tudi sam bil na mestu staršev, ki so ostali brez otrok.