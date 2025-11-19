Po strelskem obračunu med poskusom ropa v BiH umrl eden od storilcev

Roparji so po poročanju sarajevskega Dnevnega avaza streljali na policiste, ti pa so streljali nazaj in pri tem ranili enega od napadalcev.

Streljanje med poskusom ropa v kraju Kalesija blizu Tuzle se je zgodilo nekaj pred 8. uro v bližini osnovne šole in občinske stavbe.

Po strelskem obračunu so napadalci zbežali. Enega od njih so kasneje našli mrtvega. Njegovo truplo naj bi sostorilci med begom odvrgli iz avtomobila, ki so ga kasneje zažgali, še piše Dnevni avaz.

Roparje iščejo pripadniki več policijskih enot, kraj streljanja pa so zavarovali zaradi preiskave.