Po strelskem obračunu med poskusom ropa v BiH umrl eden od storilcev

19. 11. 2025 11.58

STA
Prebivalce Kalesije na severovzhodu Bosne in Hercegovine je davi vznemiril poskus ropa zlatarne, v katerem je prišlo do strelskega obračuna s policijo. Eden od roparjev je bil v streljanju ranjen, kasneje so ga našli mrtvega. Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo mediji v BiH, naj bi njegovo truplo sostorilci med begom odvrgli iz avtomobila.

Roparji so po poročanju sarajevskega Dnevnega avaza streljali na policiste, ti pa so streljali nazaj in pri tem ranili enega od napadalcev.
Streljanje med poskusom ropa v kraju Kalesija blizu Tuzle se je zgodilo nekaj pred 8. uro v bližini osnovne šole in občinske stavbe.

Roparji so po poročanju sarajevskega Dnevnega avaza streljali na policiste, ti pa so streljali nazaj in pri tem ranili enega od napadalcev.

Po strelskem obračunu so napadalci zbežali. Enega od njih so kasneje našli mrtvega. Njegovo truplo naj bi sostorilci med begom odvrgli iz avtomobila, ki so ga kasneje zažgali, še piše Dnevni avaz.

Roparje iščejo pripadniki več policijskih enot, kraj streljanja pa so zavarovali zaradi preiskave.

