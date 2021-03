Po strmoglavljenju 36 dni preživel v amazonski džungli

Letalo je bilo varno na tleh, Sena živ, a je opazil, da je letalo zajel ogenj, pišejo brazilski mediji. Zagrabil je nahrbtnik, ki ga je imel, in se odmaknil od gorečega letala. Kot je povedal novinarjem po tem, ko so ga našli reševalci, je prvi teden ostal pri razbitinah letala, slišal je reševalne helikopterje in letala, a pomoči ni bilo. Po tednu dni se je odločil, da mu ne preostane drugega, kot da skuša sam poiskati pomoč. Dva tedna je taval po džungli, začel je že izgubljati upanje, da bo bližnje še kdaj videl, ko je naletel na belo ponjavo.

Ko je Sena poletel, se je držal prijavljene poti ob reki Amazonki, ki je vodila do mesta Almerin. Na polovici poti je letalo začelo izgubljati moč, in zavedal se je, da bo moral zasilno pristati. A džungla ni ravno prijazno mesto za zasilne pristanke, zato je imel precej sreče, da je našel čistino, ki mu je omogočila preživetje.

Ta ponjava je bila čista in precej nedotaknjena, zato je vedel, da je tukaj bil pred kratkim človek."Sledil sem poti, dokler nisem našel skupine ljudi, ki so poklicali na pomoč."Šlo je za nabiralce orehov, ki so reševalce opozorili na lokacijo in stanje izgubljene Sene. Nekaj ur pozneje ga je našel helikopter in Sena je bil presrečen, da se je njegova 36-dnevna nočna mora končala.