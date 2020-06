Po stroških življenja najdražje mesto na svetu ostaja Hongkong

Azijskemu finančnemu vozlišču, ki slovi po tem, da gredo stroški bivanja tam v nebo, na lestvici sledita turkmenska prestolnica Aškabad in japonsko glavno mesto Tokio. Aškabad se je na drugo mesto zavihtel tudi zato, ker se sooča z gospodarsko krizo, zaradi katere v mesto doteka občutno manj tujih valut, dodatno težavo pa predstavljajo nihanja valutnih tečajev in inflacija.

Med najdražjimi mesti za tujce je med prvimi desetimi kar šest azijskih. Singapur je sicer denimo nazadoval s tretjega na peto mesto.

V prvi deseterici pa so še tri švicarska mesta, in sicer Zürich na četrtem, Bern na osmem in Ženeva na devetem mestu.