Po SVB še Signature bank: Ameriška vlada rešuje 'godljo'

Ministrstvo za finance, centralna banka Federal Reserve (Fed) in Zvezna korporacija za zavarovanje depozitov (FDIC) so v skupni izjavi v nedeljo zvečer naznanili, da bodo imeli vlagatelji v omenjenih bankah že danes dostop do vseh svojih sredstev.

Obenem so zagotovili, da davkoplačevalci ne bodo trpeli izgube zaradi ukrepov. Predsednik ZDA Joe Biden pa je sporočil, da bo kaznoval krivce za to "godljo". Biden je napovedal, da bo imel danes o tem in o ukrepih za zaščito zgodovinskega gospodarskega okrevanja, govor.

SVB, ki je oskrbovala predvsem tehnološka podjetja v Silicijevi dolini, je propadla pretekli teden, Signature Bank pa se je zaprla v nedeljo.