Po svetu bučno proslavili vstop v novo leto

V številnih evropskih prestolnicah so novo leto množično pričakali ob spektakularnih ognjemetih. V Parizu se je več deset tisoč ljudi zbralo na Elizejskih poljanah. Ognjemet je razsvetlil nebo pri Slavoloku zmage, vzdušje v središču mesta, ki je bilo vse leto 2019 prizorišče številnih spopadov med policijo in rumenimi jopiči, je bilo praznično.

V Berlinu je več sto tisoč turistov in domačinov silvestrovalo ob Brandenburških vratih, kjer so si ogledali spektakularen ognjemet. Na Dunaju se je vstopa v novo leto veselilo okrog 800.000 ljudi, ki so v leto 2020 vstopili ob taktih dunajskega valčka, ognjemet pa so zaradi močnega vetra v zadnjem hipu odpovedali.

V New Yorku je milijon ljudi na Times Squaru odštevalo zadnje sekunde leta 2019, preden so z navdušenjem, pa tudi realizmom, pozdravili vstop v novo desetletje. Na Times Squaru so bili, tako kot v zadnjih letih, močno poostreni varnostni ukrepi.