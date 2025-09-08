Po svetu opazovali popolni Lunin mrk

Lunin mrk je astronomski pojav, ki se zgodi, ko se Zemlja nahaja točno med Soncem in Luno. Takrat se Luna znajde v Zemljini senci.

Letošnji septembrski popolni Lunin mrk je bil sicer najlepše viden na območju Indijskega oceana, v osrednji in vzhodni Aziji, ter na skrajnem vzhodu Afrike, medtem ko se je Slovenija nahajala prav na zahodni meji območja vidnosti.

Običajno 14 dni pred ali po Luninem mrku nastopi tudi Sončev mrk. Par letošnjemu popolnemu Luninemu mrku bo delni Sončev mrk, ki se bo zgodil 21. septembra in ga bodo lahko opazovali v južnem delu Tihega oceana, najlepše pa bo viden med Novo Zelandijo in Antarktiko.

Do takrat pa je tukaj nekaj utrinkov Luninega mrka: