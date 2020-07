Po svetu zaradi koronavirusa umrlo najmanj 600.000 ljudi

Indija je v petek, po ZDA in Braziliji, postala tretja država z več kot milijon okuženimi z novim koronavirusom, poroča indijsko ministrstvo za zdravje. Umrlo je 27.514 ljudi, 700.646 naj bi jih okužbo prebolelo.

Čeprav je Indija svoj prvi primer potrdila konec januarja, je pandemija potekala počasi. Strokovnjaki menijo, da so izbruh zaradi zgodnje prepovedi vseh mednarodnih letov in dvomesečne stroge omejitve gibanja uspešno odložili. Toda po uničujočih gospodarskih posledicah se je Indija konec junija znova odprla in povečala število testiranj, poroča BBC.

V prestolnici sicer opažajo rahel upad okužb, a primeri v drugih predelih Indije naraščajo. Največja žariščna točka je zahodna indijska država Maharaštra, kjer je več kot 300.000 okuženih.

Združene države Amerike

V Združenih državah Amerike je trenutno 3.898.550 okuženih, 143.289 umrlih in 1.802.338 ozdravljenih, skupaj to predstavlja 7-odstotno umrljivost. Virus je najbolj prizadel New York, kjer je umrlo 32.570 ljudi, sledijo Kalifornija, z nekaj čez sedem tisoč, ter Florida in Teksas, z nekaj več kot 4 tisoč umrlih. Število okuženih od marca iz dneva v dan še vedno narašča, a kljub temu se število mrtvih na dan zmanjšuje, je razvidno iz analize Worldometers.