Po svetu že več kot 200 primerov opičjih koz, v Sloveniji dva primera

Največ potrjenih primerov je trenutno v Združenem kraljestvu, in sicer 71. Sledita Španija z 51 primeri in Portugalska s 37 primeri, zunaj Evrope pa so največ primerov zabeležili v Kanadi (15) in v ZDA (devet).

O vsaj enem potrjenem primeru je poročalo več kot deset držav, kjer je bolezen opičjih koz sicer nenavaden pojav, je v epidemiološkem poročilo v sredo zvečer navedel ECDC.

"To je prvič, da so v Evropi poročali o verigi prenosov te bolezni brez znanih epidemioloških povezav z zahodno ali srednjo Afriko, kjer so opičje koze endemične," so zapisali pri ECDC. Dodajajo, da je bila večina primerov odkrita pri mladih moških, ki imajo spolne odnose z moškimi.