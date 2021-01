Ujeti rudarji po tednu dni vzpostavili stik z reševalci

22 rudarjev je ostalo ujetih po eksploziji, ki je poškodovala izhod in komunikacijski sistem rudnika, ki je sicer še vedno v izgradnji. Gre za rudnik Hušan v bližini mesta Jantaj v provinci Šandong na vzhodu Kitajske. Nesreča se je zgodila 10. januarja. Po poročanju državnih medijev je reševalcem skozi ozek jašek uspelo vzpostaviti stik z nekaj rudarji.

Skozi jašek so namreč spustili vrvi, nato pa so začutili, kako jih rudarji vlečejo, zato so jim pozneje po isti poti poslali še hrano, zdravila ter papir in svinčnik. V sporočilu, ki so ga prejeli nazaj, je zapisano, da je 12 oseb živih, so pa v srednjem delu rudnika, usoda ostalih desetih pa ni znana. Kitajski mediji poročajo še, da reševalci vrtajo tudi številne druge jaške, in sicer okoli 600 metrov od izhoda, v upanju, da bodo tako lahko rešili rudarje.