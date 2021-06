Po tednu dni tavanja po arktičnem ledu rešili belo kosmatinko Aiko

Kot je razvidno na videoposnetkih, ki so hitro zaokrožili tudi po družbenih omrežjih, je bela kosmatinka močno mahala z repom in se previdno premikala po nazobčanem ledu, nato pa se po lestvi, ki jo je spustila posadka, povzpela na ladjo.

Psičko so nato odpeljali v bližnjo vas in našli lastnike, ki so povedali, da je Aika pobegnila med sprehodom po vasi in brez posredovanja posadke verjetno ne bi preživela. "Psica brez nas ni šla nikamor, nimamo pojma, kako se je znašla tam," je dejala lastnica Svetlana Čerešneva, prebivalka vasi Mis Kameni.

Samojed, pastirski pes z gosto, puhasto belo dlako, je sicer značilna pasma za severno Rusijo in Sibirijo. Aika je na svojem podvigu pokazala izjemno vzdržljivost, a psi so tudi sicer znani po svoji sposobnosti preživetja v težkih razmerah.

Podoben incident se je zgodil leta 2019, ko so delavci na naftni ploščadi približno 135 kilometrov od obale Tajske našli psa. Istega leta je francoski buldog preživel šestnadstropni skok iz stavbe v New Yorku.