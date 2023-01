Po telefonskih grožnjah se je iranska šahistka zatekla v Španijo

Iranska šahistka Sara Khadem, ki je na tekmovanju v Kazahstanu odkrila svoje lase in tekmovala brez hidžaba, je po grožnjah, ki jih je bila deležna, odšla v Španijo. Organizatorji turnirja so ji priskočili v pomoč s štirimi telesnimi stražarji, ki so stali pred njeno hotelsko sobo.

Šahistka je iz svoje države prejemala številne grožnje, zato se je odločila za bolj varno rešitev ter odšla v Španijo. Prejela naj bi več telefonskih klicev, v katerih so jo svarili naj se ne vrne domov, nekateri pa naj bi ji obljubljali, da bodo "zadevo rešili" v primeru, da se odloči vrniti. Grožnje je prejela tudi njena družina. Khademova, njen mož, filmski režiser Ardeshir Ahmadi ter njun otrok se bodo preselili v neznano špansko mesto. Zaenkrat še ni znano, ali je družina že dobila dovoljenje za prebivanje ali nameravajo zaprositi za azil.

Njeno relokacijo v Španijo so potrdili številni časopisi, vključno s španskim El Paisom. Zaradi groženj so organizatorji turnirja v Kazahstanu za šahistko priskrbeli tudi štiri telesne stražarje, ki so noč in dan bedeli pred njeno hotelsko sobo, poroča Guardian. Za isto potezo kot njena soigralka, se je odločila tudi šahistka Atousa Pourkashiyan. 25-letna igralka je zadnja v nizu športnic, ki javno nasprotujejo iranskemu strogemu kodeksu oblačenja za ženske, odkar so septembra izbruhnili protivladni protesti. Demonstracije so zavzele skoraj celoten Iran, potem ko je Mahsa Amini umrla v priporu moralne policije. Aretirali so jo na podlagi neupoštevanja državnih predpisov o nošenju hidžaba.

icon-expand Elnaz Rekabi na azijskem prvenstvu v plezanju. FOTO: Profimedia

Meseca oktobra so iransko plezalko Elnaz Rekabi ob vrnitvi sprejeli kot junakinjo, potem ko je v Južni Koreji tekmovala brez hidžaba, a je hitro prišlo do sprememb v njenih izjavah. Javno se je namreč opravičila zaradi "spodrsljaja" in vztrajala, da ji je hidžab pomotoma zdrsnil. Aktivisti so izrazili zaskrbljenost, da je izjavo podala pod pritiskom iranskih oblasti. Le nekaj tednov pozneje se je pojavil videoposnetek lokostrelke Parmide Ghasemi, na katerem ji je med podelitvijo nagrad v Teheranu hidžab zdrsnil z glave, gledalci pa so jo z vkliki in ploskanjem spodbujali. Pozneje je tudi ona dejala, da ni opazila zdrsa.

