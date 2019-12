Potem ko je pod snegom ostal pokopan pet ur, hvaležen, da je sploh živ

Pri naših severnih sosedih in v Švici zaradi novozapadlega in napihanega snega že več dni velja tretja stopnja nevarnosti snežnih plazov. Kljub temu da so jih marsikje že v sredo preventivno sprožali, pa se je na božič in včeraj sprožilo nekaj obsežnejših, ki so pod seboj pokopali več ljudi .

Obsežna reševalna ekipa, sestavljena iz gorskih reševalcev in lokalnih policistov iz Gröbminga, je 26-letnika izkopala iz snega. Podhlajenega, a sicer nepoškodovanega so prepeljali v dolino.

Moškega so policistom okoli 17. ure prijavili kot pogrešanega, po tem ko se ni vrnil s smučanja. Njegovo lokacijo na pobočju gore Pleschnitzzinken na severozahodnu avstrijske Štajerske so odkrili približno dve uri pozneje. Reševalci so ga s pomočjo oddajanja signala sonde lavinske žolne, ki jo je imel na srečo ob sebi, našli zakopanega pod metrom snega.

"V reševalni akciji je sodelovalo 20 gorskih reševalcev s petimi psi, policisti, osebje žičnih naprav in koč," so na svoji Facebook strani zapisali gorski reševalci iz Gröbminga.

"Pod tolikšno težo snega se ne moreš niti premakniti," pa je za avstrijsko javno televizijo ORF dejal gorski reševalec Stefan Schröck. "Ta moški je imel izjemno srečo, da je pod snegom ostal dovolj velik zračni žep z zadostno količino kisika, ki mu je omogočal dihanje."

Kot je še dodal Schröck, se takšne zgodbe – da bi nekdo preživel pet ur pod snežnim plazov – v Alpah srečno končajo morda le na vsakih 20 let. "Če te ne najdejo v roku 15 minut, potem ko te zasuje, so možnosti za preživetje zelo majhne. In za preživetje več kot uro boš potreboval vir kisika," dodaja reševalec.

Šest preživelih po plazu v Švici

Kot smo že poročali, so se snežni plazovi prožili tudi včeraj. Smučarske proge v avstrijskem smučarskem središču Ankogel so zasuli trije plazovi, progo v bližini švicarskega Andermatta pa je plaz zasul le nekaj ur po tem, ko so jo prvič v tej sezoni sploh odprli. Pod snegom je ostalo ujetih šest ljudi, a so jih na srečo kmalu našli in rešili. Štiri osebe so se še pred prihodom reševalcev uspele rešiti same, pri iskanju drugih dveh pa je pomagalo kar 60 reševalcev. Na tem območju naj bi bili plazovi sicer redki. Kot piše BBC, naj bi bil švicarski plaz precej obsežen – širok 60 metrov in dolg 300 metrov. Celotno območje so reševalne ekipe nato pregledovale še več ur, preden so bile resnično prepričane, da ni nikogar več pod snegom.