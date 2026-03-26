Po Tenerifu pustošilo 'neurje desetletja', oblasti razglasile rdeči alarm

Oblasti so vremenski pojav na otoku Tenerife označile za "zgodovinski", lokalni mediji pa poročajo o "neurju desetletja", saj česa podobnega po letu 2013 še niso videli. Neusmiljeno deževje že več dni biča to priljubljeno počitniško destinacijo, posnetki na družbenih omrežjih prikazujejo poplavljene ulice in zemeljske plazove.

Rdeči alarm

Vremenoslovci so opozarjali, da je nevihta zelo nepredvidljiva, razmere pa so se hitro slabšale, zato so bile ponekod odrejene tudi evakuacije. V torek ob 20.45 so oblasti na severnem delu otoka razglasile rdeči alarm in izdale izredna opozorila, ki so bila poslana neposredno na mobilne telefone. To je sprožilo paniko med prebivalci, poroča The Independent.

Predsednica Rosa Dávila je ljudi pozvala, naj ostanejo mirni in pojasnila, da je sistem za izredno obveščanje zasnovan za hitro in učinkovito posredovanje nujnih varnostnih informacij. "Soočamo se s hitro spreminjajočimi se razmerami, z nevihto, ki jo zaznamuje nestabilno vedenje. Naša prednostna naloga je predvideti in zaščititi javnost," je povedala za Mirror.

Odpravljanje posledic poplav na Tenerifu AP

Odpravljanje posledic poplav na Tenerifu AP

Vodja civilne zaščite Néstor Padrón je opozoril, da bi se lahko razmere v le nekaj sekundah spremenile v smrtonosne. Oblasti so domačine in turiste pozvale, naj bodo previdni in se ne odpravijo na pot, če ni nujno. Pripravili so zaklonišča in zaprli ceste do nacionalnega parka Teide.

1800 intervencij v nekaj dneh

Od začetka neurja je bilo na Kanarskih otokih zabeleženih skoraj 1800 intervencij. Najhuje je bilo v metropolitanskem območju Tacoronte in severnih občinah La Orotava, Los Realejos in Puerto de la Cruz, kjer je količina padavin tudi presegla 700 litrov na kvadratni meter. Reševalne službe so preobremenjene. Samo v torek so v 18 urah reševale 653 nujnih primerov, saj so bile ceste poplavljene, sprožili so se zemeljski plazovi, voda pa je zalila številne objekte. Oblasti so morale na pomoč pri odpravljanju posledic poklicati vojsko. Sprejele so tudi drastične ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi – zaprle so šole, odpovedale dogodke na prostem in omejile potovanja po otoku. Nekateri leti na otok in z otoka so bili odpovedani in preusmerjeni, na tisoče ljudi pa je bilo evakuiranih.

Sneg je pobelil območje okoli 3718 metrov visokega vulkana Teide, ki je najvišja gora v Španiji, višja od katerekoli gore v Pirenejih. FOTO: Enex

Ena smrtna žrtev

Dva turista, ki sta bivala na otoku Tenerife, sta v sredo naletela na truplo moškega na oddaljenem območju Santa Cruza, glavnega mesta otoka. Obvestila sta reševalne službe in policiste, ki so že začeli preiskavo za ugotavljanje okoliščin njegove smrti. Njegova identiteta še ni znana.

Umirjanje razmer

V pretekli noči je bilo prijavljenih skoraj 600 incidentov, večinoma na severu otoka, okoli 2500 ljudi pa je ostalo brez elektrike. Zabeležili so več kot 3000 strel.

Danes se razmere umirjajo. V posodobitvi, objavljeni zgodaj zjutraj, je španska nacionalna vremenska agencija Aemet Canarias sporočila, da je bila najvišja stopnja nevarnosti znižana na rumeno. Tudi za druge bližnje otoke, kot so Lanzarote, Gran Canaria in La Gomera, je veljalo opozorilo pred močnim dežjem in vetrom, medtem ko bi La Palma in El Hierro lahko prizadeli do šest metrov visoki valovi.