Po terorističnem napadu na Novi Zelandiji: napadalec julija izpuščen iz zapora

34-letni moški, privrženec Islamske države, je včeraj v supermarketu na Novi Zelandiji po prvotnih podatkih zabodel šest oseb, kasneje pa so oblasti sporočile, da je šlo za sedem ljudi. Pet so jih nemudoma prepeljali v bolnišnico, trije so v kritičnem stanju, poroča CNN. Policija je napadalca ustrelila. Premierka Jacinda Ardern je danes sporočila, da je bil napadalec julija izpuščen iz zapora.

Prvič so ga aretirali na letališču v Aucklandu leta 2017. Policija je v njegovem stanovanju našla lovski nož in "ekstremistične publikacije" . Obtožen je bil posedovanja omenjenih predmetov, krivdo je priznal in bil kasneje ob plačilu varščine tudi izpuščen.

Leta 2018 so ga znova aretirali zaradi nakupa noža med pogojnim izpustom. Kasneje so v njegovem domu našli več "neprimernih ali ekstremističnih predmetov". Nato je ostal v priporu do julija letos. Tokrat je bil na 12-mesečnem pogojnem izpustu pod pogojem "posebnega nadzora". Ardnova je ob tem dejala, da tožilci nimajo pravne podlage, da bi ga zadržali v priporu.

Medtem pa so iz novozelandske verige supermarketov Countdown sporočili, da bodo iz prodaje umaknili nože in škarje. "Želimo, da se naša ekipa počuti varno pri delu, zlasti glede na včerajšnje dogodke," je dejala Kiri Hannifin, direktorica oddelka za varnost v podjetju Countdown. Tudi druge verige supermarketov so ostre predmete umaknile iz prodaje, poročajo lokalni mediji, poroča Reuters.

Teroristični napad

Da je šlo za teroristični napad, je potrdila novozelandska premierka Jacinda Ardern, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "To, kar se je zgodilo, je odvratno, sovražno in narobe," je že včeraj dejala premierka in potrdila, da je šlo za teroristični napad. Policijski komisar Andrew Coster je dejal, da so oblasti prepričane, da je moški deloval sam in da za družbo ni več nevarnosti.

Po navedbah policije se je napad zgodil, ko je moški v času popoldanskih nakupov vstopil v supermarket Countdown v aucklandskem predmestju New Lynn, vzel nož in začel zabadati ljudi. Dodali so, da je policija napadalca ustrelila in je umrl na kraju dogodka. Med ranjenimi, ki so jih odpeljali v bolnišnice, so tri osebe v kritičnem stanju.

Podoben napad na Novi Zelandiji se je v supermarketu zgodil maja letos v kraju Dunedin, ko je napadalec z nožem ranil štiri ljudi. Najhujši teroristični napad na Novi Zelandiji se je zgodil v Christchurchu marca 2019, ko je zagovornik prevlade belcev v strelskem pohodu v dveh mošejah s streli ubil 51 vernikov in jih hudo ranil še 40.