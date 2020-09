Po terorističnem napadu z mesarskim nožem za zapahi še sedem ljudi

Proti domnevnemu napadalcu so že sprožili preiskavo zaradi obtožb o poskusu umora s terorističnim ozadjem in zaradi kovanja zarote s teroristi.

V priporu tako po petkovem napadu, v katerem sta bili huje ranjeni dve osebi, katerih življenje pa naj ne bi bilo ogroženo, ostaja skupno sedem ljudi.

Policija je domnevnega napadalca aretirala v bližini Place de la Bastille v središču Pariza. Kmalu zatem so še enega človeka prijeli v bližini podzemne postaje Richard-Lenoir, prav tako v bližini prizorišča napada, a so ga nato pozno zvečer izpustili, saj se je izkazalo, da je bil le priča napada in je dejansko lovil napadalca.

Po navedbah posebnega urada francoskega tožilstva za boj proti terorizmu PNAT so proti domnevnemu napadalcu že sprožili preiskavo zaradi obtožb o poskusu umora s terorističnim ozadjem in zaradi kovanja zarote s teroristi. Šlo naj bi za 18-letnika, rojenega v Pakistanu. Njegovo orožje je bil mesarski nož, ki so ga našli blizu prizorišča napada.

Poleg tega so pri preiskavi stanovanja v pariškem območju Pantin prijeli še peterico moških, zatem pa so pridržali še omenjenega nekdanjega sostanovalca domnevnega napadalca. V preteklosti naj bi skupaj živela v enem od socialnih stanovanj v departmaju Val-d'Oise severno od Pariza.

Do napada je prišlo v bližini nekdanjega sedeža satiričnega tednika Charlie Hebdo, ki je bil januarja 2015 zaradi objave spornih karikatur preroka Mohameda tarča terorističnega napada, v katerem je bilo ubitih 12 ljudi, med njimi nekaj znanih francoskih karikaturistov.

Zdaj ima v nekdanjih prostorih tednika svojo pisarno tiskovna agencija Premieres Lignes in žrtvi petkovega napada sta bila dva uslužbenca te agencije, moški in ženska, ki sta si med delom vzela odmor za cigareto. Lokacija novega sedeža Charlieja Hebdoja medtem iz varnostnih razlogov ostaja tajna.

Napad se je sicer zgodil v času, ko v Parizu poteka sodni proces proti domnevnim pomagačem napadalcev na Charlie Hebdo. Satirični tednik je v luči sojenja nedavno znova objavil sporne karikature preroka Mohameda in zato prejel nove grožnje z napadi.

Kot je že v petek pojasnil francoski notranji minister Gerald Darmanin, ni nobenega dvoma, da je tudi tokrat šlo za islamski terorizem oziroma"nov krvavi napad na državo". Kasneje je minister napovedal, da bodo okrepili varovanje nekaterih simboličnih krajev po vsej državi.

Kraji, ki so bili v preteklosti tarča terorističnih napadov, kot sta na primer judovski supermarket Hyper Cacher in dvorana Bataclan, bodo odslej stalno varovani. Ob judovskih praznikih bodo poleg tega posebej zaščitili sinagoge, je pojasnil Darmanin in dodal, da je Francija "še vedno v vojni z islamskim terorizmom" in da teroristična grožnja ostaja velika.