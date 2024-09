Po težkem vikendu v Ukrajini bo Zelenski predstavil 'načrt za zmago'

Harkov je sicer kar pogosto tarča ruskih napadov, že vse odkar je Moskva februarja 2022 začela invazijo na sosednjo Ukrajino. Napadi so potekali tudi v petek, ravno tako na različne četrti v Harkovu, ranjenih naj bi bilo 15 ljudi, med njimi tudi otroci, stari 10 in 12 let, je dejal župan Harkova Ihor Terehov .

Napadi so v noči na nedeljo potekali v okrožju Ševčenkovski, severno od središča Harkova, ki je drugo največje ukrajinsko mesto, je sporočil lokalni guverner Oleh Siniehubov . Poškodovane so bile večstanovanjske stavbe, ranjenih pa naj bi bilo več kot 20 ljudi. Med ranjenimi naj bi bil tudi osemletni otrok, iz ene od stavb pa so bili primorani evakuirati 60 prebivalcev, poroča AP.

V obeh napadih naj bi bile uporabljene letalske bombe tipa KAB, gre pa za posodobljeno sovjetsko orožje, s katerim Rusija že več mesecev pustoši po vzhodni Ukrajini. Zelenski je obsodil napad in vnovič pozval zahodne zaveznike Kijeva, naj pošljejo več orožja, da bi pomagali "zaščititi življenja in zagotoviti varnost prebivalcev".

"Ukrajina potrebuje popolne zmogljivosti orožja dolgega dosega in o tem si prizadevamo prepričati naše partnerje," je dejal Zelenski v svojem nagovoru na družbenem omrežju X. Ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov je sicer povedal, da se Kijev pogaja s partnerji v Evropi, da bi pridobili švedska letala Gripen in evropska letala Eurofighter Typhoon, pričakovali pa naj bi tudi ameriška letala F-16 in francoska letala Mirag.

Nad Ukrajino poletelo 80 brezpilotnih letal Šahed

Harkov pa v noči na nedeljo ni bil edina tarča ruskih sil, brezpilotna letala so poletela tudi drugod nad Ukrajino. Kot so sporočile ukrajinske letalske sile, so uspeli sestreliti 71 brezpilotnih letal. Daleč na jugu sta umrli 12 letna deklica in ženska, potem ko je rusko brezpilotno letalo zadelo osebni avtomobil v mestu Nikopol, je sporočil lokalni guverner Serhij Lisak, dve drugi osebi, vključno s štiriletnim otrokom, pa sta bili močno ranjeni.

V vzhodni regiji Doneck je rusko letalo v nedeljo zjutraj zadelo hiše v mestu Slovjansk, dva rudarja pa sta umrla v obstreljevanju rudnika zahodno od mesta Pokrovsk. Tako Slovjansk kot Pokrovsk sta ključni tarči ruskih sil, ki nadaljujejo s prodiranjem proti zahodu, da bi zavzele celoten industrijski vzhod Ukrajine. Zaradi ruskih napadov je bila poškodovana tudi energetska infrastruktura v osrednji ukrajinski regiji Poltava in severnem mestu Šostka, so sporočili uradniki.

Ukrajinske enote nad ruske cilje

Kljub vsem napadom na Ukrajino, pa tudi ukrajinske sile niso odlašale. V nedeljo je ukrajinski brezpilotni letalnik v Lugansku na vzhodu Ukrajine, ki ga zaseda Rusija, ubil gasilca, dva pa sta bila ranjena. V ruski regiji Belgorod, ki meji na Ukrajino, je bilo po besedah regionalnega guvernerja Vjačeslava Gladkova v ukrajinskem obstreljevanju ranjenih najmanj 12 ljudi, med njimi tudi eden izmed uradnikov in pripadniki prostovoljnih sil za samoobrambo. Več ruskih regij, med njimi tudi Belgorod, je namreč ustanovilo t.i. enote teritorialne obrambe za preprečevanje sovražnih dejavnosti.