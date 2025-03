Po 'težkih časih' znova več zanimanja za družinsko medicino

Predstojnica katedre za družinsko medicino na mariborski medicinski fakulteti Zalika Klemenc Ketiš je izpostavila ugotovitve mednarodne raziskave PaRIS, ki je merila zdravstvene izide in izkušnje kroničnih bolnikov na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Ta je pokazala, da so slovenski bolniki zadovoljni z zdravstveno oskrbo v ambulantah družinske medicine. So pa, kot je dejala, še možnosti za izboljšave, še posebej na področju digitalizacije, izmenjave informacij.

V uvodnem delu srečanja so podelili tudi naziv zdravnica leta, ki ga je Združenje zdravnikov družinske medicine za leto 2024 podelilo Neni Kopčavar Guček tako zaradi njenega strokovnega doprinosa k napredku družinske medicine kot tudi širšega javnega in dobrodelnega delovanja.

Med drugim je Kopčavar Guček v lanskem letu prevzela vodenje pro bono ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, za zdravnico leta pa je bila predlagana tudi zaradi njenega dela na področju preprečevanja nasilja. V tem okviru je skupaj s predsednico zdravniške zbornice Bojano Beović podala predlog za spremembo zakonodaje, s katerim bi zagotovili večje kazenskopravno varstvo in zaščito zdravstvenih delavcev. O nasilju v zdravstvu je spregovorila tudi na današnjem srečanju. Poudarila je, da je v okolju zdravstva sprejemljiva samo ničelna toleranca do nasilja, vse pa je pozvala, da jim vsako nasilje tudi prijavijo.

Schrottovi dnevi so namenjeni zdravnikom in specializantom družinske medicine, kot tudi drugim zdravnikom in farmacevtom, ki želijo obnoviti znanje in se dodatno izobraziti na področju družinske medicine. Letošnja tema dnevov, ki jih pripravljata Združenje zdravnikov družinske medicine in Zavod za razvoj družinske medicine, so novosti v zdravljenju. Srečanje bo potekalo danes do večera in tudi še v soboto.