Po tornadu ujeti v porušenem Burger Kingu: gasilci so jih skoraj pozabili

Gabriello Breeding, generalno direktorico Burger Kinga, so zaposleni uspeli obvestili, da so ujeti v stranišču ene izmed podružnic, kamor so se zatekli zaradi tornada. Ko je ta odvršal, so ostali ujeti v stavbi. Breedingova je obvestila gasilce, ki so prišli na kraj. Pregledali so napol porušeno stavbo in želeli oditi, saj niso verjeli, da je še kdo tam. A ženska je vztrajala in kmalu so se zaslišali kriki na pomoč. Gasilci so rešili 'ujetnike', ki so iz zaklonišča odšli nepoškodovani.