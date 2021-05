Tragedija pri jezeru Maggiore: trojica manipulirala z zasilno varnostno zavoro

Trojici med drugim očitajo uboj ter nenamerno povzročitev nesreče in zelo hudih poškodb. Preiskovalci namreč pravijo, da je trojica v dneh pred nesrečo"manipulirala" z zasilno varnostno zavoro, potem ko je prišlo do prekinitve delovanja nihalke. Napravo, ki naj bi v primeru, da se strga žičniški kabel, aktivirala zasilno zavoro, da bi ta nato blokirala oziroma stabilizirala kabine, so deaktivirali in 26. aprila letos ponovno pognali napravo.

To so storili zavestno, da bi se izognili morebitnim ponovnim blokadam in zamudam v delovanju nihalke, misleč, da se kabel nikoli ne bo strgal, je pojasnila pristojna tožilka iz mesta Verbania, Olimpia Bossi.