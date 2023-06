Po tragični nesreči madžarskega helikopterja našli še tretjega člana posadke

Našli so truplo tretjega člana posadke madžarskega helikopterja, ki je strmoglavil v kanjon reke Čikole. Našli naj bi ga v razbitinah helikopterja, nadaljuje pa se preiskava nesreče.

Potem ko je v sredo v kanjon reke Čikole padel madžarski vojaški helikopter, ki se je vračal z usposabljanja v bazo Zemunik, sta dva člana posadke umrla, njuni trupli pa so našli še isti dan. Vendar je bil v helikopterju še tretji član, katerega truplo so našli danes, je potrdil načelnik Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS) Josip Brozičević. To je potrdilo tudi ministrstvo za obrambo. "Ministrstvo za obrambo ponovno izreka globoko sožalje družinam, sodelavcem in prijateljem padlih pripadnikov madžarskih oboroženih sil," so dodali.

icon-expand Madžarski vojaški helikopter strmoglavil na Hrvaškem FOTO: Bobo-Pixsell

Nadaljuje pa se pregled terena, na katerem vladajo ekstremne razmere. "Vse službe, ki so bile včeraj tam, so še danes na terenu, danes so čakali na predstavnike z Madžarske, da pridejo na ogled terena okoli razbitine," je dejal Brozičević za dnevnik.hr. "Teren je kar težak, na samem klifu je zelo težko," je dodal. Razmere naj bi bile res ekstremne, kanjon je globok 30 metrov, v senci pa se temperatura dvigne tudi nad 34 stopinj, poroča Dnevnik.hr. Razbitine madžarskega helikopterja visijo približno 30 do 50 metrov po prepadu, sama lokacija pa je zaradi skal težko dostopna. Domneva se, da so se zaleteli v jeklenico.