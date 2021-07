Po tragični nesreči pri Slavonskem Brodu: 'Dva voznika na tej relaciji sta premalo'

V prometni nesreči avtobusa pri Slavonskem Brodu je umrlo 10 ljudi, več kot 40 pa je bilo ranjenih. Voznik avtobusa je priznal, da je za trenutek zaspal, kaj se je zares zgodilo, bo pokazala preiskava, so dejali pristojni. Strokovnjaki za varnost v cestnem prometu so ob tem opozorili, da bi protokol vožnje na daljših relacijah moral biti bolje organiziran. Strinjali so se tudi, da sta dva voznika na tako dolgi poti premalo.

V tragični prometni nesreči avtobusa s kosovskimi registrskimi tablicami je na avtocesti A3 pri Slavonskem Brodu umrlo devet potnikov in eden od voznikov avtobusa. Reševalci so oskrbeli več kot 40 poškodovanih. Dve osebi sta na intenzivni negi, njuno življenje je ogroženo. Minister za zdravje Vili Beroš je na novinarski konferenci v Slavonskem Brodu dejal, da je nesreča bila"grozljiva". Noben ne pomni, kdaj se je na avtocesti A3 zgodila nesreča s tako tragičnimi izidom.

Josip Mataija, vodja službe za varnost v cestnem prometu ministrstva za notranje zadeve, je izrazil sožalje družinam žrtev hude nesreče, ki se je zgodila v nedeljo zgodaj zjutraj na avtocesti A3 pri Slavonskem Brodu. "Na žalost je promet pokazal, da poleg vseh dobrih stvari, ki ga spremljajo, nosi tudi slabe stvari in trpljenje," je dejal Mataija. Pojasnil je, da so pravila v zvezi z vožnjo predpisana na ravni Evropske unije, predpisuje jih tudi Hrvaška. "Torej sta bila v tem primeru dva voznika, ki lahko v 30 urah vozita skupaj največ 21 ur, po štirih urah in pol vožnje pa morata počivati. To počneta tako, da eden vozi štiri ure in pol, nato pa drugi prevzame nadzor nad vozilom," je pojasnil Mataija. Povedal je še, da bo policija preverila tahograf, ki ga je imelo vozilo. Tako bodo lahko določili hitrost avtobusa, preverijo, koliko časa je voznik vozil in koliko počival in druge ustrezne informacije. Po neuradnih informacijah sta se voznika zamenjala na Bregani, in ali je točna, bo pokazal tahograf.

Glede konkretnega dela avtocestnega odseka je Mataija poudaril, da na tem odseku že leta ni bilo hujših prometnih nesreč. "Na celotnem odseku avtoceste A3, ki ima več kot 300 kilometrov, pa se vsako leto resda zgodi določeno število nesreč, težava pa je verjetno v sami konfiguraciji terena, ker gre za ravnino. Vsi vemo, da je avtocesta monotona in potem lahko vozniki zaspijo," je dodal. Spomnil je, da so letos na avtocestah na Hrvaškem zabeleženih 14 smrtnih žrtev, v primerjavi z devetimi lani, od tega polovico na A3. Prometni in sodni izvedenec Goran Husinec pa je dejal, da sta dva voznika, glede na pot med Frankfurtom in Prištino, premalo. "Vsak voznik avtobusa lahko v 24 urah vozi devet ur, nato pa sledi obvezen odmor. In ko gre za avtobus, morajo vozniki po 21 urah vožnje počivati ​​tri ure, vendar se to ne spoštuje," je dejal Husinec. "Za to relacijo je potrebnih okoli 25 ur, upoštevajoč meje, odmore ... In ob gneči med sezono, torej zdaj, lahko takšno potovanje traja tudi do 30 ur. Zdaj pa računajte," je še dodal ter pristavil, da se gleda le na dobiček, ne pa na varnost. Rešitev je po njegovem preprosta – organizacija nekakšnih stanovanj na vmesnih postajah, kjer bi se vozniki izmenjali, tisti, ki so vozili do tja, pa bi se nato tam odpočili. A to stane, zato je tega po besedah Husinca zelo malo. Glede nesreč na državnih cestah pa pravi, da je največja težava v tem, da se kazni pišejo, a le v manjši meri tudi plačujejo. "Policija piše globe, kdaj pa ste nazadnje slišali, da jo nekdo tudi plača?" se še sprašuje.

Šlo je za avtobus kosovskega prevoznika Deva Tours iz Đakovice, ki je vozil na liniji Frankfurt – Priština, v njem pa so bili državljani Kosova, ki delajo v Nemčiji, in so se odpravili na dopust v domovino. Voznika avtobusa je policija takoj zjutraj pridržala. Podrobnejša preiskava bo pokazala vzrok nesreče. Voznik je priznal, da je za trenutek zaspal, a bo vse pokazala preiskava, je dejal Slavko Pranjić, namestnik državnega pravobranilca v Slavonskem Brodu. "Mi, ki smo bili v zgornjem delu avtobusa, smo posledice nesreče dobro odnesli, toda tisti, ki so bili spodaj ... to je bil pravi masaker. Skoraj vsi potniki avtobusa so ob šestih zjutraj spali. Tudi sam sem spal. Ko sem čutil, da se nekaj dogaja, da smo se prevrnili, sem mislil, da ni šlo za resno nesrečo. Takrat niti slutil nisem, da bo tako tragično. Pomagal sem iz avtobusa izvleči negibna telesa. Uspelo mi je poklicati svojo družino, vsi so bili presrečni," je dejal Fidan Hajdari s Kosova, ki dela in živi v Nemčiji. Predsednica Kosova je za danes, 26. julija razglasila dan žalovanja.