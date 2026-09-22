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Po tragični smrti dečka na počitnicah očetu zdaj grozi zapor

Pafos, 22. 09. 2026 09.27 pred 30 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.S.
Pafos

Družinske počitnice britanske družine na Cipru so se sprevrgle v nočno moro, potem ko jih je že prvi dan doletela nepredstavljiva tragedija. Komaj dveletni deček je padel skozi okno hotela, potem ko ga je oče za kratek čas posedel na okensko polico na hodniku. Poškodbe otroka so bile tako hude, da je umrl, njegovemu očetu pa zdaj na Cipru grozi večletna zaporna kazen.

Tragedija se je zgodila 12. julija letos na prvi dan družinskih počitnic v Pafosu. Deček, ki bi prejšnji teden dopolnil tri leta, je padel skozi okno v četrtem nadstropju hotela King Evelthon. Oče je otroka za nekaj trenutkov odložil na okensko polico na hodniku, ki je vodil do dvigala, s katerim so se nameravali peljati, pri tem pa ni opazil, da je okno priprto.

Malček je nato padel skozi okno na teraso in utrpel usodne poškodbe glave, poroča Guardian.

37-letni Britanec bo danes, 10 tednov po sinovi smrti, stopil pred sodnika, čeprav so si njegovi odvetniki prizadevali, da bi bila obtožnica umaknjena. "Razočaranje moje stranke je očitno. Je v zelo slabem stanju," je novinarjem povedal odvetnik moškega Alexandros Alexandrou, potem ko je bila prošnja ciprskemu državnemu tožilcu zadnje upanje za družino.

Vidno pretresenemu očetu otroka so julija, takoj po nesreči, na sodišču predstavili obtožnico, po plačilu 30.000 evrov varščine pa se je lahko vrnil v Veliko Britanijo, da bi se udeležil sinovega pogreba. Do 14. septembra se je moral vrniti na Ciper in izročiti svoj potni list.

Tragedija se je zgodila prvi dan poletnih počitnic družine (slika je simbolična).
Tragedija se je zgodila prvi dan poletnih počitnic družine (slika je simbolična).
FOTO: Shutterstock

Primer je sprožil mešane odzive na Cipru in polemike o tem, ali je kazenski postopek zoper očeta smiseln. Nekateri namreč opozarjajo na pomanjkanje sočutja ciprskih oblasti ob hudi nesreči. Ciprsko tožilstvo je prejšnji teden vztrajalo, da sicer razumejo očetovo žalost, a da je v javnem interesu, da se postopek nadaljuje.

Če bo 37-letnik, sicer finančni strokovnjak v eni od večjih svetovnih računovodskih in revizijskih družb, spoznan za krivega, mu grozi do štiri leta zapora. Če bo priznal krivdo, bi lahko sodišče pri izreku kazni upoštevalo olajševalne okoliščine, če ne, pa se bo primer zavlekel v sojenje, ki bi lahko trajalo več mesecev.

Britanec je sicer obtožen, da je povzročil smrt svojega sina z "malomarnim, lahkomiselnim ali nevarnim ravnanjem".

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ciper nesreča sojenje

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KOMENTARJI4

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galeon
22. 09. 2026 09.57
Ja sočutje seveda. Ubije otroka potem bi ga pa izpustili. Svet je poblaznel. Še s kriminalci sočustvujte.
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+1
1 0
Dolgočasnež
22. 09. 2026 09.45
hujše skoraj ne more biti
Odgovori
+2
2 0
klop12
22. 09. 2026 09.41
Kolk nesmiselna kalvarija, tipa razjeda, ni hujše kazni, sodstvo se pa dela norca. Nesreče se dogajajo, pa če folk vtaknete za 1000 let v čuzo, folk dela napake in ni šanse in načina, da se to pepreči. Kaznovanje takih je samo sadizem sodišč
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+5
5 0
Jon Bacek
22. 09. 2026 09.37
Oče je bil s sinovo smrtjo zelo kaznovan, kar bo moral prenašati celo življenje. Velika tragedija, katero se bo spominjal vsak dan svojega življenja.
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+6
6 0
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