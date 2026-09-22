Po tragični smrti dečka na počitnicah očetu zdaj grozi zapor

Tragedija se je zgodila 12. julija letos na prvi dan družinskih počitnic v Pafosu. Deček, ki bi prejšnji teden dopolnil tri leta, je padel skozi okno v četrtem nadstropju hotela King Evelthon. Oče je otroka za nekaj trenutkov odložil na okensko polico na hodniku, ki je vodil do dvigala, s katerim so se nameravali peljati, pri tem pa ni opazil, da je okno priprto.

Malček je nato padel skozi okno na teraso in utrpel usodne poškodbe glave, poroča Guardian.

37-letni Britanec bo danes, 10 tednov po sinovi smrti, stopil pred sodnika, čeprav so si njegovi odvetniki prizadevali, da bi bila obtožnica umaknjena. "Razočaranje moje stranke je očitno. Je v zelo slabem stanju," je novinarjem povedal odvetnik moškega Alexandros Alexandrou, potem ko je bila prošnja ciprskemu državnemu tožilcu zadnje upanje za družino.

Vidno pretresenemu očetu otroka so julija, takoj po nesreči, na sodišču predstavili obtožnico, po plačilu 30.000 evrov varščine pa se je lahko vrnil v Veliko Britanijo, da bi se udeležil sinovega pogreba. Do 14. septembra se je moral vrniti na Ciper in izročiti svoj potni list.