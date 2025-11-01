Po transfuziji krvi pet otrok okuženih z virusom HIV

Ob tem je bilo zaradi okužb v vladni bolnišnici v oddaljeni vasi Chaibasa suspendiranih tudi več vodilnih zdravstvenih uradnikov.

Pet otrok, ki trpijo za talasemijo, in trije darovalci so bili po transfuzijah krvi v vladni krvni banki pozitivni na HIV, poroča The Independent . Indijske oblasti v zvezni državi Džarhad so zaradi tega odredile obsežno revizijo krvnih bank.

Škandal je prišel na dan po tem, ko je družina sedemletnega dečka 18. oktobra zaradi malomarnosti vložila pritožbo proti krvni banki bolnišnice Chaibasa Sada. V pritožbi so navajali, da je bil otrok po več rutinskih transfuzijah, ki jih je opravil v tej bolnišnici, pozitiven na HIV.

Naknadna preiskava je pokazala, da je bil deček eden od vsaj petih otrok, ki so bili po prejemu transfuzij v krvni banki pozitivni na virus. Vsi se zdravijo zaradi dedne krvne bolezni talasemije.

Minister za zdravje zvezne države Džarhad Irfan Ansari je dejal, da je po prejetju informacij nemudoma odredil preiskavo. Ta je pokazala, da so bili vsaj štirje ljudje, ki so v bolnišnici darovali kri v letih 2024 in 2025, HIV pozitivni, je Ansari v četrtek povedal za Indian Express.

Zdaj opravljajo teste vzorcev krvi 259 darovalcev, povezanih s transfuzijami talasemije v bolnišnici. Od 44 doslej testiranih vzorcev so bili štirje pozitivni. Zdravstveni oddelek zdaj išče vse darovalce in preverja verigo transfuzije.

Državni minister Hemant Soren je okužbe označil za "izjemno boleč" incident. "Ministrstvo za zdravje bi moralo opraviti revizijo vseh krvnih bank v državi in v petih dneh predložiti poročilo," je zapisal na družbenem omrežju. Dodal je, da bo vlada družinam prizadetih otrok dodelila finančno pomoč v višini 200.000 rupij (slabih 2000 evrov).

Zvezna ministrica za razvoj žensk in otrok Annapurna Devi je medtem incident označila za "sramoten" in "hud neuspeh zdravstvenega sistema".

Zaradi incidenta do petka niso aretirali še nikogar, so pa uradniki obljubili "stroge ukrepe" zoper tiste, ki bi jih spoznali za krive.