Tujina

Po transfuziji krvi pet otrok okuženih z virusom HIV

Ranchi, 01. 11. 2025 15.07 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.P.
Komentarji
9

Indijske oblasti v zvezni državi Džarhad so odredile obsežno revizijo krvnih bank. V vladni bolnišnici v oddaljeni vasi Chaibasa so namreč ugotovili, da so pri več osebah, tudi otrocih, po transfuziji krvi potrdili okužbo z virusom HIV. Incident so oblasti označile za "izjemno resen neuspeh javnega zdravstva".

Pet otrok, ki trpijo za talasemijo, in trije darovalci so bili po transfuzijah krvi v vladni krvni banki pozitivni na HIV, poroča The Independent. Indijske oblasti v zvezni državi Džarhad so zaradi tega odredile obsežno revizijo krvnih bank.

Ob tem je bilo zaradi okužb v vladni bolnišnici v oddaljeni vasi Chaibasa suspendiranih tudi več vodilnih zdravstvenih uradnikov.

Transfuzija
Transfuzija FOTO: Shutterstock

Škandal je prišel na dan po tem, ko je družina sedemletnega dečka 18. oktobra zaradi malomarnosti vložila pritožbo proti krvni banki bolnišnice Chaibasa Sada. V pritožbi so navajali, da je bil otrok po več rutinskih transfuzijah, ki jih je opravil v tej bolnišnici, pozitiven na HIV.

Naknadna preiskava je pokazala, da je bil deček eden od vsaj petih otrok, ki so bili po prejemu transfuzij v krvni banki pozitivni na virus. Vsi se zdravijo zaradi dedne krvne bolezni talasemije.

Minister za zdravje zvezne države Džarhad Irfan Ansari je dejal, da je po prejetju informacij nemudoma odredil preiskavo. Ta je pokazala, da so bili vsaj štirje ljudje, ki so v bolnišnici darovali kri v letih 2024 in 2025, HIV pozitivni, je Ansari v četrtek povedal za Indian Express.

Zdaj opravljajo teste vzorcev krvi 259 darovalcev, povezanih s transfuzijami talasemije v bolnišnici. Od 44 doslej testiranih vzorcev so bili štirje pozitivni. Zdravstveni oddelek zdaj išče vse darovalce in preverja verigo transfuzije.

Državni minister Hemant Soren je okužbe označil za "izjemno boleč" incident. "Ministrstvo za zdravje bi moralo opraviti revizijo vseh krvnih bank v državi in v petih dneh predložiti poročilo," je zapisal na družbenem omrežju. Dodal je, da bo vlada družinam prizadetih otrok dodelila finančno pomoč v višini 200.000 rupij (slabih 2000 evrov).

Zvezna ministrica za razvoj žensk in otrok Annapurna Devi je medtem incident označila za "sramoten" in "hud neuspeh zdravstvenega sistema".

Zaradi incidenta do petka niso aretirali še nikogar, so pa uradniki obljubili "stroge ukrepe" zoper tiste, ki bi jih spoznali za krive.

Džarhad transfuzija okužba hiv indija
KOMENTARJI (9)

r h
01. 11. 2025 16.38
Kot starš vzamem pravico v svoje roke in eleminiram odgovornega.
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
01. 11. 2025 16.36
+1
Beovička bi to takoj rešla!
ODGOVORI
1 0
medŠihtom
01. 11. 2025 16.36
za indijo to ni nič takega, še vedno se bodo množili hitreje kot virus. glavni nir onesnaževanja sveta sta indija in bangladeš. ti ljudje so dobesedno virus ki bo uničil svet če se jih umetno ne spravi pod 100 mio. obojih skupi.
ODGOVORI
0 0
Watcherman
01. 11. 2025 15.46
+2
Kje ste tisti s trditvami,da virus HIV in ta spolna bolezen ne obstaja?????
ODGOVORI
3 1
Truth
01. 11. 2025 16.00
+2
Imam znanca m ma zeno od dole. Covid in virusi ne obstajajo. A Slovensko zdravstveno blagajno je stala najmanj ze miljon. Ne mores verjeti, ce ne vidis
ODGOVORI
2 0
medŠihtom
01. 11. 2025 16.38
komunizem je spolna bolezem, to je gotovo. covid pa vsi vemo da ne obstaja, tu ni potrebna prav nobena debata. stvar je zaključena. pa da ne bote spet pobrkljali dejstev.
ODGOVORI
0 0
Radiate
01. 11. 2025 15.41
+6
Indija je žal nepopravljiv poden 😕
ODGOVORI
7 1
Veščec
01. 11. 2025 15.41
+4
šalabajzersko zdravstvo.se prou nč ne čudm
ODGOVORI
4 0
but_the_ppl_are_retarded
01. 11. 2025 15.35
+2
En je vprašalnik narobe izpolnil?
ODGOVORI
3 1
