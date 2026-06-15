V potopljeni jadrnici po trčenju s katamaranom našli četrto žrtev

"Potapljači so truplo videli v potopljeni jadrnici, izvlekli naj bi ga danes, prav tako bodo začeli s pripravami na odstranitev jadrnice," je povedal kapitan splitske pristaniške uprave Željko Kuštera, ki ga povzema net.hr. Truplo so našli v kabini jadrnice na globini več kot 50 metrov. V akciji, ki jo vodi Nacionalni center za koordinacijo iskanja in reševanja na morju (MRCC) Reka, sodelujejo reševalni čolni Pristaniške uprave Split in njenih podružnic, policijska plovila Pomorske in letališke policije Split, nujna medicinska pomoč, helikopterska enota in druge službe, specializirane za izredne razmere na morju in kopnem.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Stekla je preiskava Bobo Pixell

Stekla je preiskava Bobo Pixell

Stekla je preiskava Bobo Pixell

Stekla je preiskava Bobo Pixell

Stekla je preiskava Bobo Pixell

Stekla je preiskava Bobo Pixell

Stekla je preiskava Bobo Pixell













Nesreča se je sicer zgodila v nedeljo malo pred 12. uro med otokoma Šolta in Brač. Na domačem potniškem katamaranu, ki je plul v Milno, je bilo 118 potnikov in sedem članov posadke, medtem ko je bilo na jadrnici s francosko zastavo osem Čehov; štiri poškodovane so rešili iz morja in jih odpeljali v bolnišnico, a po prvih podatkih niso v smrtni nevarnosti. Že v nedeljo je bilo znano, da so umrli trije češki državljani, ki so bili na jadrnici, ki se je potopila. V ponedeljek zjutraj pa so v potopljeni jadrnici našli še truplo pogrešanega.

Manjše plovilo bi se moralo izogibati večjim ladjam

Zakaj in kako je do nesreče sploh prišlo, še ugotavljajo; agencija za preiskovanje nesreč v zračnem, pomorskem in železniškem prometu je napovedala preiskavo, o dogodku so obvestili tudi pristojne organe v Franciji in na Češkem.

Katamaran Krilo Eclipse FOTO: Bobo Pixsell