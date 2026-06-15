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V potopljeni jadrnici po trčenju s katamaranom našli četrto žrtev

Brač, 15. 06. 2026 09.22 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
N.L.
Stekla je preiskava

Dan po eni najhujših pomorskih nesreč v Dalmaciji v zadnjih letih, v kateri sta trčili jadrnica in katamaran, so v potopljeni jadrnici našli še truplo pogrešane osebe. Stekle bodo priprave za izvlek trupla in jadrnice. V nesreči so umrli štirje češki državljani. Zakaj sta plovili trčili, še ni znano.

"Potapljači so truplo videli v potopljeni jadrnici, izvlekli naj bi ga danes, prav tako bodo začeli s pripravami na odstranitev jadrnice," je povedal kapitan splitske pristaniške uprave Željko Kuštera, ki ga povzema net.hr. Truplo so našli v kabini jadrnice na globini več kot 50 metrov.

V akciji, ki jo vodi Nacionalni center za koordinacijo iskanja in reševanja na morju (MRCC) Reka, sodelujejo reševalni čolni Pristaniške uprave Split in njenih podružnic, policijska plovila Pomorske in letališke policije Split, nujna medicinska pomoč, helikopterska enota in druge službe, specializirane za izredne razmere na morju in kopnem.

Nesreča se je sicer zgodila v nedeljo malo pred 12. uro med otokoma Šolta in Brač. Na domačem potniškem katamaranu, ki je plul v Milno, je bilo 118 potnikov in sedem članov posadke, medtem ko je bilo na jadrnici s francosko zastavo osem Čehov; štiri poškodovane so rešili iz morja in jih odpeljali v bolnišnico, a po prvih podatkih niso v smrtni nevarnosti.

Že v nedeljo je bilo znano, da so umrli trije češki državljani, ki so bili na jadrnici, ki se je potopila. V ponedeljek zjutraj pa so v potopljeni jadrnici našli še truplo pogrešanega.

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Manjše plovilo bi se moralo izogibati večjim ladjam

Zakaj in kako je do nesreče sploh prišlo, še ugotavljajo; agencija za preiskovanje nesreč v zračnem, pomorskem in železniškem prometu je napovedala preiskavo, o dogodku so obvestili tudi pristojne organe v Franciji in na Češkem.

Katamaran Krilo Eclipse
Katamaran Krilo Eclipse
FOTO: Bobo Pixsell

Kapitan pristaniške uprave v Splitu Željko Kuštera je po navedbah Indexa potrdil, da je imela jadrnica vse potrebne dokumente, medtem ko je sodni pomorski izvedenec Damir Višić za HRT pojasnil, da se mora plovilo, krajše od 20 metrov, na vodnih poteh oziroma kanalih izogibati večjim ladjam. V tem primeru je bil katamaran dolg 56 metrov. Ne izključujejo možnosti, da je šlo za tehnično okvaro.

Zaradi nesreče so do danes popoldne prekinili tudi trajektno linijo Split–Milna–Hvar–Vis, spremenjen je tudi vozni red trajekta Petar Hektorović z Visa proti Splitu.

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KOMENTARJI14

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96bimBo
15. 06. 2026 10.25
V medijih se pojavljajo nasprotujoče si informacije. Počakajmo na ugotovitve preiskave. Minogrede, luštno je brati komentarje "poznavalcev", nedeljskih kapitanov.
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+1
3 2
nekdo nov
15. 06. 2026 10.21
Nekaj ključnih pravil: Če jadrnica pluje izključno na jadra in katamaran pluje na motor, mora praviloma plovilo na motor (katamaran) umakniti pot jadrnici. Če ima jadrnica hkrati prižgan motor (tudi če ima dvignjena jadra), se po pravilih šteje za motorno plovilo. Komercialni status katamarana sam po sebi ne daje prednosti. Obstajajo izjeme: če je katamaran zaradi svojega dela ali ugreza omejen pri manevriranju, če pluje v ozkem plovnem kanalu, če gre za situacijo prehitevanja ipd. Tudi plovilo, ki ima prednost, mora storiti vse razumno, da prepreči trčenje. Pri ugotavljanju krivde se običajno preverja: smer plovbe obeh plovil, ali je šlo za križanje poti, srečevanje ali prehitevanje, hitrost plovil, vremenske in vidljivostne razmere, morebitne radijske komunikacije, izjave prič, GPS/AIS sledi in poškodbe plovil.
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+4
4 0
96bimBo
15. 06. 2026 10.30
Dober komentar...
Odgovori
0 0
PARTIZAN PEPE
15. 06. 2026 10.16
Hrvati bodo spet nič krivi ...lepo vas prosim kako lahko nekdo spregleda 12 metrsko jadrnico???...očevidci pravijo da se je peljala na jadra seveda hr kapetan pa da ne motorje...lažejo vedno
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-1
1 2
AFŽ
15. 06. 2026 10.16
Plovidba na ulazima u luke: Članak 46.
Odgovori
0 0
August Landmesser
15. 06. 2026 10.03
kriv " katamaran " ...jadrnica je imela prednost / plula na jadra/ prič precej...jadrnica je bila z vetrom v desno...
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+0
2 2
AFŽ
15. 06. 2026 10.16
točno to, jadrnica ima prednost pred motornim plovilom. Kaj zdaj nekaj na** z velikostjo. Pravilo 20 tih m velja samo pri vplutju in izplutju iz pristanišča.
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+0
1 1
graf
15. 06. 2026 09.53
resda so tista Splitska vrata kjer je prišlo do nesreče zelo prometna med poletno sezono , samo vseeno težko razumem da se zaletita 2 plovili ko se pa skiperji med seboj vidijo (če so trezni) na kilometre daleč , edino če so na jadrnici vsi spali in so imeli avtopilot vključen ..
Odgovori
+4
4 0
August Landmesser
15. 06. 2026 09.59
sredi dneva niso vsi spali...
Odgovori
+3
3 0
A.P.
15. 06. 2026 10.08
Meni je skiper zaspal sredi dneva. Mrtvo pijan...
Odgovori
+3
3 0
DEBELA OLIVA
15. 06. 2026 09.36
Hrvati imajo popolnoma iztrošeno ladjevje in posledice so vidne
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-18
1 19
RR7
15. 06. 2026 10.00
Za to ladjo ne velja, da je iztrošena. Narejena je 2001 in konkretno obnovljena 2010. To ni tako star katamaran.
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+1
3 2
96bimBo
15. 06. 2026 10.27
Se ti ne zdi, da si ti iztrošen?
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0 0
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