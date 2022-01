Po trčenju v Pennsylvaniji našli še zadnje pobegle opice

Po petkovem trčenju je iz tovornjaka pobegnilo več opic, a so vse, razen ene, uspeli uloviti že do sobote. Kristen Nordlund, tiskovna predstavnica zveznih centrov za nadzor in preprečevanje bolezni, je nato v soboto zvečer sporočila, da so našli vseh 100 opic vrste makako cynomolgus, tri so usmrtili.

V sporočilu sicer ni pojasnila, zakaj so tri opice usmrtili, niti kako so jih ulovili. Toda Nordlundova je zagotovila, da so jih evtanazirali na human način.