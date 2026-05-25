Po trčenju v slona umrli trije ljudje, še štirje poškodovani

V nesreči, ki se je sinoči zgodila v narodnem parku Murchison Falls na severozahodu Ugande, so umrli trije ljudje, še štirje so poškodovani, je na družbenem omrežju X sporočila tamkajšnja policija. Vozilo, v katerem je bilo sedem uradnikov ugandske davčne uprave (URA), je na poti iz mesta Arua nazaj v prestolnico Kampalo trčilo v slona, voznik je nato izgubil nadzor nad vozilom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Poškodovane so odpeljali najprej v lokalno bolnišnico, kasneje pa na zdravljenje v Kampalo. Stanje živali po trku ni znano.

Ugandska uprava za prostoživeče živali je voznike ob tem pozvala, naj bodo pozorni na živali, ki prečkajo ceste. "Voznikom, ki potujejo skozi zavarovana območja, toplo priporočamo previdno vožnjo," so med drugim sporočili.

Prometne nesreče so v Ugandi pogoste, v porastu pa so tudi incidenti z divjimi živalmi, predvsem na račun širjenja urbanih skupnosti na zaščitena območja divjih živali, piše BBC.