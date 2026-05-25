Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Po trčenju v slona umrli trije ljudje, še štirje poškodovani

Kampala, 25. 05. 2026 15.47 pred 35 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ti.Š.
Vozilo trčilo v slona

V ugandskem narodnem parku Murchison Falls je vozilo, v katerem je bilo sedem uradnikov, trčilo v slona, ki je prečkal cesto. Tri osebe so pri tem umrle, štiri so poškodovane. Policija ob tem voznike poziva k skrajni previdnosti pri vožnji skozi nacionalne parke in zaščitena območja.

V nesreči, ki se je sinoči zgodila v narodnem parku Murchison Falls na severozahodu Ugande, so umrli trije ljudje, še štirje so poškodovani, je na družbenem omrežju X sporočila tamkajšnja policija. Vozilo, v katerem je bilo sedem uradnikov ugandske davčne uprave (URA), je na poti iz mesta Arua nazaj v prestolnico Kampalo trčilo v slona, voznik je nato izgubil nadzor nad vozilom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poškodovane so odpeljali najprej v lokalno bolnišnico, kasneje pa na zdravljenje v Kampalo. Stanje živali po trku ni znano.

Ugandska uprava za prostoživeče živali je voznike ob tem pozvala, naj bodo pozorni na živali, ki prečkajo ceste. "Voznikom, ki potujejo skozi zavarovana območja, toplo priporočamo previdno vožnjo," so med drugim sporočili.

Prometne nesreče so v Ugandi pogoste, v porastu pa so tudi incidenti z divjimi živalmi, predvsem na račun širjenja urbanih skupnosti na zaščitena območja divjih živali, piše BBC.

Uganda nesreča slon vozilo

Z bojišča prinašajo nasilje domov: Putin obupal nad 'popolno zmago'

Ob začetku toplega vremena prve tatvine na istrskih plažah

24ur.com V nesreči v Avstriji umrli trije migranti, sedem huje ranjenih
24ur.com Štirje mrtvi v prometni nesreči na avstrijski avtocesti
24ur.com Zaradi neprilagojene hitrosti trčil v tri ljudi, eden v smrtni nevarnosti
24ur.com V prometni nesreči v Italiji trije mrtvi in najmanj 15 poškodovanih
24ur.com Pri Kamniku trčila tri vozila, v bolnišnici umrla 48-letnica
24ur.com Voznika avtobusa bodo obtožili povzročitve nesreče iz malomarnosti
24ur.com Divji prašiči stekli na avtocesto, v njih trčila voznika
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nikagaja
25. 05. 2026 16.23
"Voznikom, ki potujejo skozi zavarovana območja, toplo priporočamo previdno vožnjo," kaksno toplo priporocanje, imajo da vozijo previdno, sicer visoke kazni.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ponosna Alenka Tetičkovič s svojo maturantko
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Znana Slovenka pokazala nenavadno tehniko uspavanja dojenčka
Znana Slovenka pokazala nenavadno tehniko uspavanja dojenčka
zadovoljna
Portal
Razhod znanega hrvaškega para pretresel splet
Izbrala si je 13 let mlajšega, vanj je bila noro zaljubljena
Izbrala si je 13 let mlajšega, vanj je bila noro zaljubljena
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
Lepa Katarina obljubila večno zvestobo v Trstu
Lepa Katarina obljubila večno zvestobo v Trstu
vizita
Portal
Študija kaže, da imajo mesojedci večjo verjetnost, da bodo živeli do 100 let
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
cekin
Portal
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Kdo so inženirji, ki prejemajo vrtoglave zneske plačil?
Kdo so inženirji, ki prejemajo vrtoglave zneske plačil?
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
moskisvet
Portal
Konec ljubezni za Sanjskega moškega: pevka potrdila razhod
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Mož Michelle Pfeiffer: skrivnostni moški, ki se izogiba javnosti
Mož Michelle Pfeiffer: skrivnostni moški, ki se izogiba javnosti
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
dominvrt
Portal
Delovna akcija razkriva: kaj v resnici odloča o uspehu projekta
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Delovna akcija: Svež začetek za društvo Križemrok
Delovna akcija: Svež začetek za društvo Križemrok
okusno
Portal
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725