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Na mostu trčila vlaka: vagona visela z mostu, ena oseba umrla

Munchen, 20. 06. 2026 14.53 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
N.L.
Trčenje tovornih vlakov v Nemčiji

Ponoči sta v Münchnu na železniškem mostu trčila tovorna vlaka, dva vagona sta zgrmela na cesto. V trčenju je ena oseba umrla.

Vlaka sta trčila okoli 1.40. Kot je razvidno s fotografij s kraja, sta po trčenju vagona delno obvisela s petmetrskega mostu.

Identiteta žrtve ni znana, prav tako ne vzrok trčenja.

Cesta pod mostom je zaprta, voznike pa so pozvali, naj se območju izogibajo, saj reševalna in čistilna akcija še vedno potekata. V intervenciji je sodelovalo okoli 60 gasilcev.

Vagona naj bi bila v času nesreče prazna.

München železniška nesreča tovorni vlaki

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KOMENTARJI2

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Trikrat cepljen
20. 06. 2026 15.40
Da se to zgodi v Nemciji ?
Odgovori
-1
0 1
ne rabimo predsednika
20. 06. 2026 15.06
so to hitro uredili
Odgovori
-1
0 1
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