Na mostu trčila vlaka: vagona visela z mostu, ena oseba umrla

Vlaka sta trčila okoli 1.40. Kot je razvidno s fotografij s kraja, sta po trčenju vagona delno obvisela s petmetrskega mostu.

Identiteta žrtve ni znana, prav tako ne vzrok trčenja.

Cesta pod mostom je zaprta, voznike pa so pozvali, naj se območju izogibajo, saj reševalna in čistilna akcija še vedno potekata. V intervenciji je sodelovalo okoli 60 gasilcev.

Vagona naj bi bila v času nesreče prazna.