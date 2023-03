Po trditvah o napadu objavljeni posnetki ruskega radarskega letala A-50

Beloruski uporniki, ki delujejo v okviru organizacije Bypol, so v ponedeljek sporočili, da so močno poškodovali rusko radarsko letalo A-50U. Poročila o napadu na letališče Mačulišči v bližini Minska so sicer navajala različen obseg škode – od popolnega uničenja do poškodovanja trupa in antene. "Partizani so potrdili uspešno operacijo razstrelitve ruskega letala na letališču blizu Minska," je zapisal Franak Viacorka, sodelavec vodje opozicije Svetlane Tihanovske. Ta je po poročilih o napadu zapisala, da je ponosna na vse Beloruse, ki se upirajo "ruski hibridni okupaciji". Iz Bypola so tudi sporočili, da sta partizana, ki naj bi izvedla napad, že zapustila državo.

Opozicijski mediji so poročali o dveh eksplozijah in lovu na osumljence v okolici letališča. Medtem pa rusko in belorusko obrambno ministrstvo domnevnega dogodka nista komentirala.