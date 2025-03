Po treh pridržanjih na meji Nemčija posodobila nasvete za potovanja v ZDA

Nemško zunanje ministrstvo je posodobilo svoje nasvete za potovanja v ZDA. Ti zdaj vključujejo opomnik, da odobritev prek ameriškega sistema ESTA ali imetje ameriškega vizuma ne omogoča samodejnega vstopa v državo.

"Končna odločitev o tem, ali lahko oseba vstopi v ZDA, je v rokah ameriških mejnih oblasti," je za Deutsche Welle pojasnil tiskovni predstavnik ministrstva.

Odkar je 20. januarja prevzel položaj, je predsednik Donald Trump napovedal številne izvršne ukaze, povezane s priseljevanjem, ki se osredotočajo na strožjo mejno politiko, strožje postopke preverjanja vizumov in deportacije migrantov brez dokumentov v Združenih državah.

Nemško zunanje ministrstvo je v začetku tega tedna sporočilo, da spremlja, ali je prišlo do spremembe ameriške imigracijske politike po pridržanju treh nemških državljanov.

V enem od primerov je bil na letališču v Bostonu po vrnitvi iz Luksemburga pridržan Nemec, ki ima zeleno karto za bivanje v ZDA. Po besedah družinskih članov so ga odpeljali v pripor. Njegova mati je za ameriški časopis WGBH dejala, da so njenega sina na letališču nasilno zasliševali, nato naj bi ga slekli in ga postavili pod hladen tuš, poroča Euronews.