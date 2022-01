Po treh dneh pogovorov BiH in Hrvaška ostali brez dogovora

Palmer je po zadnjem krogu pogovorov poudaril, da je pomembno, da so se politični voditelji sestali in odkrito govorili o težkih vprašanjih, ki ne bodo kar tako izginila.

Na pogovorih v Neumu, ki so se začeli v petek, so se sestali vodje stranke bosanskih Hrvatov HDZ BiH, bošnjaške Stranke demokratične akcije in več opozicijskih strank. Sodelovala pa sta tudi posebni ameriški veleposlanik za volilno reformo v BiH Matthew Palmer in diplomatka zunanje službe EU Angelina Eichhorst.

Govorili so o različnih modelih sprememb volilnega zakona, da bi bil v skladu z razsodbami Evropskega sodišča za človekove pravice in ustavnega sodišča BiH. Odpraviti je treba diskriminacijo državljanov na podlagi etnične pripadnosti ali kraja prebivališča ter zagotoviti legitimno zastopanje konstitutivnih narodov v organih oblasti.

Palmer je po zadnjem krogu pogovorov poudaril, da je pomembno, da so se politični voditelji sestali in odkrito govorili o težkih vprašanjih, ki ne bodo kar tako izginila. "Sprejetje ustreznega volilnega modela mora Hrvatom v BiH zagotoviti ustrezno zastopanost v vseh organih oblasti, institucije v Federaciji BiH pa morajo biti močne in funkcionalne," je poudaril.

Povedal je, da bosta EU in ZDA še naprej posredovali, vendar pa morajo rešitev najti domači politiki. Opozoril je, da gre za paket, v katerem ni nič dogovorjeno, dokler ni dogovorjeno vse.

Tudi diplomatka EU je povedala, da so bili pogovori, čeprav niso dosegli končnega dogovora, dobri. Dosežen je bil napredek in najpomembneje je, da se bodo pogovori nadaljevali.

Predsednik HDZ BiH Dragan Čović je prav tako ocenil, da je prišlo do določenega napredka in da je to dobra osnova. Po njegovih besedah bi lahko pogovore nadaljevali v prihodnjih sedmih do desetih dneh in bi lahko našli rešitev za način izbire članov predsedstva države in članov parlamenta entitete Federacija BiH.

Izrazil je nasprotovanje zmanjšanju pristojnosti parlamenta federacije, kot predlaga bošnjaška stran. So pa možne spremembe načina izbiranja predsednika entitete in njegovih namestnikov.

Predsednik SDA Bakir Izetbegović je dejal, da je vprašanje parlamenta praktično rešeno, dogovor glede izbire članov predsedstva države pa je zelo blizu.

V opozicijskih strankah so medtem enotni, da etnični element ne sme prevladati nad interesi BiH kot države.

Politične stranke iz entitete Republika srbska na pogovorih ne sodelujejo, saj menijo, da je volilna reforma stvar dogovora med Hrvati in Bošnjaki. Nanaša se namreč predvsem na Federacijo BiH.

Splošne volitve v BiH so predvidene za november, pri čemer jih mora volilna komisija razpisati najkasneje do 5. maja. Če želijo, da bodo veljale rešitve, o katerih se bodo dogovorili, mora parlament BiH do takrat sprejeti spremembe volilnega zakona in tudi delno spremeniti ustavo.