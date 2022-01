Po treh letih iz strogo varovanega zapora izpustili savdsko princeso in njeno hčer

Potem ko sta bili skoraj tri leta pridržani brez obtožbe, so iz strogo varovanega zapora izpustili savdsko princeso in njeno hčer. Princeso Basmo bint Saud so pridržali marca 2019, tik preden bi morala na zdravljenje leteti v Švico. Zakaj so jo pridržali, ni znano, saj niti ona niti njena hči Suhoud nista bili obtoženi kaznivega dejanja.

Nekateri domnevajo, da je bilo pridržanje povezano z njenim zagovarjanjem humanitarnih vprašanj in ustavne reforme. Njena družina je Združenim narodom v pisni izjavi leta 2020 povedala, da je bila verjetno pridržana zaradi njenega javnega kritiziranja zlorab. Nekateri drugi ugibajo, da so jo priprli zaradi njene tesne vezi z nekdanjim prestolonaslednikom Mohamedom bin Nayefom, za katerega prav tako poročajo, da je bil v hišnem priporu. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke 57-letna princesa Basma je aprila lani savdskega kralja Salmana in prestolonaslednika Mohameda bin Salmana pozvala, naj jo izpustita, češ da ni ničesar storila narobe in da pridržanje vpliva na njeno zdravje. Kakšno zdravljenje je iskala v tujini, ko je bila leta 2019 pridržana, ni znano. ALQST, organizacija, ki se bori za človekove pravice, ki je tudi naznanila, da so princeso izpustili, je zapisala, da v času bivanja v zaporu Al-Ha'ir na obrobju prestolnice ni prejemala zdravstvene oskrbe, ki jo potrebuje zaradi potencialno smrtno nevarnega stanja. Savdska skupina za človekove pravice je izpostavila še, da v času pripora proti njej ni bila podana niti ena obtožba. Princesa Basma je sicer najmlajša hči kralja Sauda, ki je Savdski Arabiji vladal med letoma 1953 in 1964.