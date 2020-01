Po treh letih otvoritev 11 milijard evrov vrednega Turškega toka

Po plinovodu Turški tok, ki naj bi stal več kot 11 milijard evrov, plin že teče od začetka letošnjega leta. Danes pa bodo njegovo odprtje pospremili še s slovesnostjo ob dvostranskih pogovorih med Putinom in Erdoganom. Voditelja se bosta predvidoma dotaknila vrste perečih vprašanj, vključno z razmerami v Libiji in Siriji, so sporočil iz Kremlja.