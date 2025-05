Po treh letih pogajanj sprejeli sporazum o obvladovanju pandemij

" Sporazum je zmaga za javno zdravje, znanost in večstransko ukrepanje. Zagotovil bo, da bomo lahko skupaj bolje zaščitili svet pred prihodnjimi grožnjami pandemij, " je povedal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Čeprav so države članice WHO po več kot treh letih pogajanj aprila dosegle dogovor o besedilu sporazuma, nekatere podrobnosti ostajajo nedorečene. O njih naj bi se pogajali v prihodnje, sklepe pa naj bi vnesli v aneks k sporazumu. Ta bo sicer zavezujoč le za tiste države, ki ga bodo ratificirale. Da bo sporazum stopil v veljavo, ga mora ratificirati najmanj 60 držav.

Zaradi očitne neenakosti in pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri svetovnem spopadanju s pandemijo covida-19, sporazum temelji na načelih pravičnosti, solidarnosti in preglednosti. Je pa ključni temelj tudi spoštovanje suverenih pravic držav.

Sporazum je že v ponedeljek potrdil pristojni odbor s 124 glasovi za, nobenim proti in 11 vzdržanimi, med njimi so bili Iran, Izrael, Italija, Poljska, Rusija in Slovaška.

Prevolnik Rupel o zavezanosti Slovenije k enakosti na področju zdravja

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, ki se udeležuje letne skupščine WHO, je na zasedanju poudarila, da je Slovenija zavezana k multilateralizmu, solidarnosti in enakosti na področju zdravja. Poudarek letošnje skupščine je bil na sprejetju sporazuma o obvladovanju pandemij. Sprejem dokumenta je pomemben predvsem z vidika globalnih kapacitet in mehanizmov, ki bi omogočali hitro sodelovanje in učinkovit, dobro koordiniran skupen odziv držav ob grožnji pandemije, so navedli na ministrstvu.

V nagovoru v Ženevi je ministrica opozorila na trpljenje ljudi v državah, ki so v vojni, in pozvala k zaščiti zdravstvenih delavcev ter varnemu dostopu do zdravstvene oskrbe za vse. Obenem pa stabilnost zdravstvenih sistemov ogrožajo tudi podnebne spremembe, je dodala. Nujna so vlaganja v pripravljenost na izredne dogodke, je poudarila.

Izpostavila je tudi pomen sodelovanja s civilno družbo in lokalno skupnostjo pri oblikovanju in izvajanju zdravstvenih politik, ki temeljijo na enakosti in vključenosti. Pri tem pa napovedala, da bo Slovenija septembra letos skupaj z WHO ob zasedanju o kroničnih nenalezljivih boleznih ob robu Generalne skupščine ZN v New Yorku gostila dogodek o vlogi vključevanja civilne družbe za zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Na ministrstvu še poudarjajo, da Slovenija ostaja zavezana svetu, v katerem lahko vsak živi zdravo in dostojanstveno življenje, in podpira mednarodno sodelovanje v okviru WHO.