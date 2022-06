Po treh mesecih našli psa, ki je izginil med dirko po Aljaski

Da bi Leona našli, so na spletni strani dirke objavili njegove fotografije, ljudi pa so spodbujali, naj posredujejo informacije, če bi o njem kaj vedeli ali ga opazili. Prebivalci aljaškega mesta McGrath, ki leži več kot 190 kilometrov južno od kontrolne točke, s katere je Leon pobegnil, so prejšnji mesec poročali, da so opazili psa in mu pustili hrano, da bi ga ujeli. V soboto zjutraj jim je le uspelo, zdaj pa bo ponj prišel njegov vodnik Sebastien Dos Santos Borges in se z njim vrnil v Francijo. Leon naj bi bil "razumljivo suh, a na videz zdrav" in bo pred odhodom v Francijo obiskal veterinarja ter dobil zdravstveno spričevalo, je dejala tiskovna predstavnica Iditarod Shannon Markley.