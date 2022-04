Ever Forward po treh tednih še vedno ujeta v zalivu Chesapeake

Ever Forward je sestrska ladja Ever Given, ki je pred slabim letom nasedla v Sueškem prekopu in ga za teden dni blokirala, s čimer je motila svetovno dobavno verigo. Ever Forward pa je 13. marca naletela na podobne težave, ko je obstala severno od mostu v zalivu Chesapeake. Po poročanju gre za največjo ladjo, ki se je kdaj zataknila v zalivu, njena osvoboditev pa se je izkazala za dolgotrajen izziv.

Strokovnjaki za reševanje so ugotovili, da ne bodo mogli premagati zemeljske sile več kot 305 metrov dolgega plovila, naloženega s skoraj 5000 zabojniki. Razkladanje zabojnikov z ladje naj bi bila tako najboljša možnost, da ladjo ponovno splavijo, so povedali uradniki.

Dodali so, da se bo poglabljanje dna nadaljevalo do globine 13 metrov, toda takoj ko bodo namestili dve plavajoči dvigali, bodo zabojnike odstranili in jih odpeljali nazaj na morski terminal Seagirt v Baltimorju. Nato bodo vlačilci in vlečne barže znova poskušali splaviti ladjo. Ladijski kanal bi med operacijo, ki naj bi trajala približno dva tedna, ostal odprt za enosmerni promet. Uradniki so sicer tudi sporočili, da poročil o poškodovanih, škodi ali onesnaženju ni.

Kaj je povzročilo, da je ladja Ever Forward nasedla, še niso ugotovili. V nasprotju z odmevnim lanskim reševanjem ladje Ever Given je ladja zunaj ladijskega kanala in ne blokira ladijskega prometa na pomorski poti .