Po treh tisočletjih tasmanski vragi spet v Avstraliji

3000 let po tem, ko so v Avstraliji izumrli mogočni vrečarji, so v divjino izpustili tasmanske vrage, kar so naravovarstveniki označili za 'zgodovinski korak'. Aussie Ark, ki so ga ustanovili leta 2011 s ciljem zaščititi ikonične tasmanske vrage pred izumrtjem, je skupaj z drugimi naravovarstvenimi skupinami v ponedeljek razkril, da so v nacionalni park Barrington Tops, približno tri ure in pol severno od Sydneya, izpustili 26 mesojedih sesalcev.

Tim Faulkner, predsednik Aussie Ark, je dejal, da so bile "zgodovinske"izpustitve julija in septembra prvi korak v projektu, podobnem uspešni potezi vrnitve volkov v narodni park Yellowstone v ZDA v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Po 16 letih dela, vključno z vzpostavitvijo največjega programa vzreje tasmanskih vragov na celinski Avstraliji, je Faulkner dejal, da je bilo "neverjetno in nadrealistično" doseči cilj.

"Naš največji domači plenilec na celini je kuna, in ima nekaj več kot kilogram, zato je vrniti nekaj tako ogromnega velika stvar."Tasmanski vragi, ki tehtajo do osem kilogramov in imajo črno ali rjavo dlako, običajno plenijo druge avtohtone živali ali jedo mrhovino. Po navedbah vladnih okoljskih organov vragi niso nevarni za ljudi ali živino, vendar se bodo ob napadu branili in lahko povzročijo resne poškodbe.