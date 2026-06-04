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Po tretjem spopadu z medvedom končal v bolnišnici

Liptove, 04. 06. 2026 13.06 pred 42 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.V.
Reševanje napadenega gozdarja

Na Slovaškem se je v zadnjih dneh zgodilo več napadov medveda na človeka. 37-letni delavec v gozdu pa je utrpel poškodbo ramena in se zdravi v bolnišnici. To ni bilo njegovo prvo srečanje z istim medvedom.

Dramatično srečanje med moškim in medvedom se je zgodilo v Sestrški dolini v regiji Liptov, poroča slovaški tnlive.sk.

Po informacijah enega od reševalcev je moški ob spopadu z medvedom padel več deset metrov globoko. Kot je za tnlive.sk povedala Zuzana Hopjaková, tiskovna predstavnica helikopterske reševalne medicinske službe Air-Transport Europe, se je napad zgodil na zelo težko dostopnem terenu.

Do napadenega moškega zaradi oblakov niso mogli priti s helikopterjem. Reševalci so se do njega odpravili peš in ga na nosilih odnesli do reševalnega vozila.

"Malo pred 9. uro smo k poškodovanemu moškemu poslali reševalno vozilo. Po začetni oskrbi so reševalci 37-letnega moškega s poškodbo rame prepeljali v bolnišnico v Liptovskem Mikulášu," je potrdila Petra Klimešová, tiskovna predstavnica operativnega centra nujne medicinske pomoči.

Ni prvo srečanje z medvedom

Po informacijah portala to ni bilo prvo srečanje med človekom in medvedom. Zver ga je v preteklosti napadla že dvakrat, četrtkov incident pa je bil tretji napad.

V torek, 2. junija, se je v večernih urah odvil še en napad v vasi Stráňavy v okrožju Žilina. Medvedka je napadla 36-letnega moškega. Po informacijah TV Markíza je moški v stabilnem stanju. "Bolnik je hospitaliziran v žilinski bolnišnici s številnimi ranami na različnih delih telesa," je povedala tiskovna predstavnica bolnišnice Zuzana Fialová.

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KOMENTARJI4

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roten
04. 06. 2026 14.47
A mu je ženo osvajal
Odgovori
0 0
SpamEx
04. 06. 2026 14.35
Je preveč rovaril pri medvedu doma
Odgovori
-1
0 1
Valkidžija
04. 06. 2026 14.34
To so rezultati brezdelnih zelenih agend in ljubiteljev zveri. Ljudje bodo kmalu vzeli stvari v svoje roke.
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-1
1 2
SpamEx
04. 06. 2026 14.38
daj razmisli še enkrat. možgani so primarno človekovo orodje
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-1
0 1
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