Po tretjem spopadu z medvedom končal v bolnišnici

Dramatično srečanje med moškim in medvedom se je zgodilo v Sestrški dolini v regiji Liptov, poroča slovaški tnlive.sk. Po informacijah enega od reševalcev je moški ob spopadu z medvedom padel več deset metrov globoko. Kot je za tnlive.sk povedala Zuzana Hopjaková, tiskovna predstavnica helikopterske reševalne medicinske službe Air-Transport Europe, se je napad zgodil na zelo težko dostopnem terenu.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Reševanje napadenega gozdarja tnlive.sk

Reševanje napadenega gozdarja tnlive.sk



Do napadenega moškega zaradi oblakov niso mogli priti s helikopterjem. Reševalci so se do njega odpravili peš in ga na nosilih odnesli do reševalnega vozila. "Malo pred 9. uro smo k poškodovanemu moškemu poslali reševalno vozilo. Po začetni oskrbi so reševalci 37-letnega moškega s poškodbo rame prepeljali v bolnišnico v Liptovskem Mikulášu," je potrdila Petra Klimešová, tiskovna predstavnica operativnega centra nujne medicinske pomoči.

Ni prvo srečanje z medvedom