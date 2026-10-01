Po trku s kitom se je začel boj za preživetje: posadko rešili po 18 urah

"Slišala sem nekakšen glasen udarec. Celotno plovilo se je nagnilo na stran," je povedala Avstralka Jemma Cooper, ki jo je sila udarca odnesla od krmila približno 16-metrske jadrnice. V kaj so trčili, takrat še ni bilo jasno. Jadrali so namreč po odročnem delu južnega Tihega oceana. Okoli njih ni bilo ničesar. Dokler niso pogledali prek palube.
Cooperjeva je v vodi zagledala rjavkasto barvo, kmalu zatem pa je ugotovila, da pod njimi plava cela skupina kitov glavačev. "Takrat nam je postalo jasno, za kaj gre," je povedala za francosko tiskovno agencijo AFP.
Sprva ni vedela, kaj se je zgodilo, nato pa je v vodi opazila rjavkasto obarvanost in kita glavača.
Situacija je bila resna. "Krmilni mehanizem na desni strani je bil uničen, v plovilo pa je vdirala velika količina vode," je povedal njen mož Jeremy Cooper. Približno 30 minut po trku s kitom je posadka aktivirala napravo za klic v sili.
Po besedah še enega člana posadke Terryja Herheringtona so naslednjih nekaj ur poskušali iz plovila izčrpati čim več vode. Trk s kitom je namreč na trupu povzročil več raztrganin in razpokal strukturo iz steklenih vlaken. Uničil je tudi krmilni mehanizem.
"Ladje nismo mogli več krmariti, plovilo brez krmiljenja pa hitro postane težava," je za tuje medije povedal še četrti član posadke Martin Jeffre, ki se je vdor vode trudil upočasniti z vsem, kar mu je prišlo pod roke. Luknje je skušal zakriti s tesnilno peno, odplaval pa je tudi pod trup ladje, da bi preveril njegove poškodbe.
Posadka se je trudila čim dlje ostati na krovu, a pozno ponoči so morali plovilo zapustiti in se spustiti na reševalni splav. Morje je bilo sicer na srečo mirno, svetila je polna luna. Nato so v zgodnjih nedeljskih urah prerezali vrv, ki je splav povezovala z jadrnico, saj so se bali, da jih bo ta potegnila s seboj na dno morja.
Rešitev je prišla ob 6. uri zjutraj po lokalnem času oz. približno 18 ur po trčenju s kitom glavačem. Mimo njih je namreč priplula 143-metrska kontejnerska ladja MV Sofrana Surville. V pol ure so se po lestvi povzpeli na krov velike ladje, kjer so jim ponudili kavo. Na srečo incident ni terjal smrtnih žrtev.
"Šlo je za dobro usklajeno reševalno akcijo," je dejal vodja operacij v Centru za usklajevanje reševanja Mike Clulow. Poudaril je, da je šlo za nesrečen splet okoliščin na odprtem morju ter da je posadka ravnala pravilno. "Bili so dobro pripravljeni, ključna za njihovo rešitev pa je bila hitra aktivacija radijskega oddajnika za določanje položaja klica v sili. To je odličen opomnik, da nam lahko ustrezna priprava pred odhodom na morje reši življenje," je dodal.
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