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Po trku s kitom se je začel boj za preživetje: posadko rešili po 18 urah

Wellington, 01. 10. 2026 15.41 pred 39 minutami 3 min branja 5

Avtor:
M.P.
Potapljajoča se jadrnica - fotografija, ki so jo delile novozelandske oblasti

Mirno popotovanje po odročnem delu Tihega oceana se je za posadko okoli 16-metrske jadrnice minuli konec tedna nenadoma spremenilo v divji boj za preživetje. Ob trčenju z enim največjih prebivalcev morja se je namreč poškodoval trup jadrnice, vanjo je začela vdirati voda. Približno 30 minut kasneje je posadka aktivirala napravo za klic v sili. Najprej so iz plovila na vse načine izčrpavali vodo, pozno ponoči pa so se vkrcali na reševalni splav. Reševalne ekipe so do njih prispele 18 ur po nesreči.

"Slišala sem nekakšen glasen udarec. Celotno plovilo se je nagnilo na stran," je povedala Avstralka Jemma Cooper, ki jo je sila udarca odnesla od krmila približno 16-metrske jadrnice. V kaj so trčili, takrat še ni bilo jasno. Jadrali so namreč po odročnem delu južnega Tihega oceana. Okoli njih ni bilo ničesar. Dokler niso pogledali prek palube.

Cooperjeva je v vodi zagledala rjavkasto barvo, kmalu zatem pa je ugotovila, da pod njimi plava cela skupina kitov glavačev. "Takrat nam je postalo jasno, za kaj gre," je povedala za francosko tiskovno agencijo AFP.

Sprva ni vedela, kaj se je zgodilo, nato pa je v vodi opazila rjavkasto obarvanost in kita glavača.

Splav, ki ga je rešila tovorna ladja
Splav, ki ga je rešila tovorna ladja
FOTO: Profimedia

Situacija je bila resna. "Krmilni mehanizem na desni strani je bil uničen, v plovilo pa je vdirala velika količina vode," je povedal njen mož Jeremy Cooper. Približno 30 minut po trku s kitom je posadka aktivirala napravo za klic v sili.

Po besedah še enega člana posadke Terryja Herheringtona so naslednjih nekaj ur poskušali iz plovila izčrpati čim več vode. Trk s kitom je namreč na trupu povzročil več raztrganin in razpokal strukturo iz steklenih vlaken. Uničil je tudi krmilni mehanizem.

"Ladje nismo mogli več krmariti, plovilo brez krmiljenja pa hitro postane težava," je za tuje medije povedal še četrti član posadke Martin Jeffre, ki se je vdor vode trudil upočasniti z vsem, kar mu je prišlo pod roke. Luknje je skušal zakriti s tesnilno peno, odplaval pa je tudi pod trup ladje, da bi preveril njegove poškodbe.

Potapljajoča se jadrnica - fotografija, ki so jo delile novozelandske oblasti
Potapljajoča se jadrnica - fotografija, ki so jo delile novozelandske oblasti
FOTO: Profimedia

Posadka se je trudila čim dlje ostati na krovu, a pozno ponoči so morali plovilo zapustiti in se spustiti na reševalni splav. Morje je bilo sicer na srečo mirno, svetila je polna luna. Nato so v zgodnjih nedeljskih urah prerezali vrv, ki je splav povezovala z jadrnico, saj so se bali, da jih bo ta potegnila s seboj na dno morja.

Rešitev je prišla ob 6. uri zjutraj po lokalnem času oz. približno 18 ur po trčenju s kitom glavačem. Mimo njih je namreč priplula 143-metrska kontejnerska ladja MV Sofrana Surville. V pol ure so se po lestvi povzpeli na krov velike ladje, kjer so jim ponudili kavo. Na srečo incident ni terjal smrtnih žrtev.

"Šlo je za dobro usklajeno reševalno akcijo," je dejal vodja operacij v Centru za usklajevanje reševanja Mike Clulow. Poudaril je, da je šlo za nesrečen splet okoliščin na odprtem morju ter da je posadka ravnala pravilno. "Bili so dobro pripravljeni, ključna za njihovo rešitev pa je bila hitra aktivacija radijskega oddajnika za določanje položaja klica v sili. To je odličen opomnik, da nam lahko ustrezna priprava pred odhodom na morje reši življenje," je dodal.

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KOMENTARJI5

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flojdi
01. 10. 2026 17.13
Srčno upam da so vsi kiti dobro.
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0 0
Bolfenk2
01. 10. 2026 17.05
Morje ni hec
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+1
1 0
wsharky
01. 10. 2026 17.02
kaj pa silijo v območje kitov, verjetno so ga zagledali in so si rekli, gremo si ga malo bližje ogledat, pa kitu to verjetno ni ustrezalo, pa je malo z repom pomahal
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+0
1 1
Zaklenjena resnica
01. 10. 2026 16.57
Ali niso kiti zaščiteni ?
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0 0
Kalymero
01. 10. 2026 16.50
In krivdo bodo naprtili brezobraznemu kitu, ki ni upošteval pomorskega prava.
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+1
1 0
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