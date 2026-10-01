Po trku s kitom se je začel boj za preživetje: posadko rešili po 18 urah

"Slišala sem nekakšen glasen udarec. Celotno plovilo se je nagnilo na stran," je povedala Avstralka Jemma Cooper, ki jo je sila udarca odnesla od krmila približno 16-metrske jadrnice. V kaj so trčili, takrat še ni bilo jasno. Jadrali so namreč po odročnem delu južnega Tihega oceana. Okoli njih ni bilo ničesar. Dokler niso pogledali prek palube. Cooperjeva je v vodi zagledala rjavkasto barvo, kmalu zatem pa je ugotovila, da pod njimi plava cela skupina kitov glavačev. "Takrat nam je postalo jasno, za kaj gre," je povedala za francosko tiskovno agencijo AFP. Sprva ni vedela, kaj se je zgodilo, nato pa je v vodi opazila rjavkasto obarvanost in kita glavača.

Splav, ki ga je rešila tovorna ladja FOTO: Profimedia

Situacija je bila resna. "Krmilni mehanizem na desni strani je bil uničen, v plovilo pa je vdirala velika količina vode," je povedal njen mož Jeremy Cooper. Približno 30 minut po trku s kitom je posadka aktivirala napravo za klic v sili. Po besedah še enega člana posadke Terryja Herheringtona so naslednjih nekaj ur poskušali iz plovila izčrpati čim več vode. Trk s kitom je namreč na trupu povzročil več raztrganin in razpokal strukturo iz steklenih vlaken. Uničil je tudi krmilni mehanizem. "Ladje nismo mogli več krmariti, plovilo brez krmiljenja pa hitro postane težava," je za tuje medije povedal še četrti član posadke Martin Jeffre, ki se je vdor vode trudil upočasniti z vsem, kar mu je prišlo pod roke. Luknje je skušal zakriti s tesnilno peno, odplaval pa je tudi pod trup ladje, da bi preveril njegove poškodbe.

Potapljajoča se jadrnica - fotografija, ki so jo delile novozelandske oblasti FOTO: Profimedia