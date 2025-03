Po trku s tovorno ladjo tanker še vedno v plamenih, eno osebo še iščejo

Solong naj bi po doslej znanih podatkih z veliko hitrostjo trčila v tanker. Posadka se je takoj pognala k rešilnim čolnom in se skušala rešiti. Eno osebo s tovorne ladje še pogrešajo.

V trčenje sta bili vpleteni ladja Stena Immaculate, registrirana v ZDA, ki je prevažala gorivo za ameriško vojsko, in tovorna ladja Solong, ki pluje pod portugalsko zastavo.

Trčenje tankerja in tovorne ladje ob britanski obali

Medem je tovorna ladja, ki je bila na poti na Nizozemsko, prevažala 15 zabojnikov s kemikalijo natrijev cianid. Ni še jasno, ali se je tovor iztekel v morje.

Natrijev cianid sprošča plin vodikov cianid, ki je do odkritja živčnih bojnih strupov veljal za najbolj strupeno sintetično spojino. Natrijev cianid se sicer uporablja za zaplinjevanje, galvanizacijo, pridobivanje zlata in srebra iz rud in kemično proizvodnjo.

Dan po nesreči sicer še vedno ni jasno, kakšen bo vpliv nesreče na okolje. Britanska sekcija organizacije Greenpeace je sporočila, da je za zdaj še prezgodaj, da bi lahko ocenili obseg morebitne okoljske škode, ki jo je povzročil incident. "Vsekakor pa hitrost ob trčenju in posnetki posledic povzročajo veliko skrbi." Tiskovni predstavnik organizacije je pojasnil, da je kakršen koli vpliv odvisen od številnih dejavnikov: od vrste goriva, količine, ki je iztekla v morje, ter tudi od vremenskih razmer.