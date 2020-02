Po Trumpovem vpletanju v pregon Rogerja Stona odstopili štirje tožilci

Tožilstvo je omenjeno zaporno kazen za prijatelja predsednika Donalda Trumpa in zaveznika zahtevalo v okviru pregona zaradi laganja preiskovalcem in pritiska na pričo. Trump je v noči na torek prek Twitterja predlog kritiziral. "To je grozna in zelo nepoštena situacija. Resnični zločini so na drugi strani, saj se jim nič ne zgodi. Ne moremo dovoliti take sodne napake," je tvitnil.

Odstop ogorčenih tožilcev

Že v torek zjutraj so nato na pravosodnem ministrstvu predlog kazni označili za preostrega in napovedali znižanje. Pravosodno ministrstvo ZDA sicer izjemno redko spreminja predloge za kazen obsojenca, ki ga podajo tožilci povezani s primerom. Četverica tožilcev, ki je vodila pregon, je za tem odstopila od primera.